Об этом в интервью Bild заявил представитель Христианско-социального союза и министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

Смотрите также Работа в Польше станет доступнее: обнародован список дефицитных специальностей

Каких изменений следует ожидать?

По словам политика, его министерство уже разработало так называемый план немедленного трудоустройства.

Те, кто приезжает сюда, должны иметь возможность работать – и как можно быстрее. Лучшая интеграция – это интеграция через работу. Цель – участие в обществе через деятельность,

– подчеркнул Добриндт.

Интересно! Как передает DW, по данным Института исследований рынка труда, около 50% украинцев, прибывших в первые шесть месяцев после вторжения, смогли найти работу – на несколько лет раньше, чем это удалось мигрантам 2015 года.

Что именно предлагают?

Согласно инициативе, искателям убежища разрешат официально работать после трех месяцев легального пребывания в Германии. В то же время трудоустройство не планируют делать обязательным. Решение о предоставлении или отказе в убежище будет приниматься независимо от того, работает ли человек.



Германия готовит новые правила трудоустройства украинцев / Фото Unsplash

Впрочем, нововведения не будут касаться лиц:

которым уже отказали в предоставлении убежища,

а также тех, кто не сотрудничает с органами власти, скрывает личность или подает ложные данные.

В Федеральное агентство по труду Германии объясняют, что и сейчас разрешение на работу может предоставляться лицам со статусом "Duldung" (временная отсрочка депортации) и искателям убежища, если они легально находятся в стране не менее трех месяцев.

Однако пока человек обязан проживать в центре первичного приема, работать ему не разрешается. Из-за этого фактический период ожидания иногда затягивается до шести месяцев.

Повлияет ли это на украинцев?

Важно отметить, что инициатива касается именно искателей убежища, а не граждан Украины, которые находятся в Германии по параграфом 24 Закона о пребывании иностранцев (временная защита). Украинцы имеют другой юридический статус – временно перемещенных лиц, что предусматривает отдельные правила доступа к рынку труда.

Однако эксперты не исключают, что упрощение трудоустройства для других категорий мигрантов может повлиять на ситуацию на рынке труда. Речь идет прежде всего о сферах, где уже активно работают украинцы:

логистика,

уход,

производство,

сфера услуг.

Увеличение конкуренции может как расширить возможности для бизнеса, так и усложнить поиск работы для отдельных групп работников.