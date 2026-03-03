Про це в інтерв'ю Bild заявив представник Християнсько-соціального союзу та міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт.

Дивіться також Робота в Польщі стане доступнішою: оприлюднено список дефіцитних спеціальностей

Яких змін слід очікувати?

За словами політика, його міністерство вже розробило так званий план негайного працевлаштування.

Ті, хто приїжджає сюди, мають мати можливість працювати – і якнайшвидше. Найкраща інтеграція – це інтеграція через роботу. Мета – участь у суспільстві через діяльність,

– наголосив Добріндт.

Цікаво! Як передає DW, за даними Інституту досліджень ринку праці, близько 50% українців, що прибули в перші шість місяців після вторгнення, змогли знайти роботу – на кілька років раніше, ніж це вдалося мігрантам 2015 року.

Що саме пропонують?

Згідно з ініціативою, шукачам притулку дозволять офіційно працювати після трьох місяців легального перебування в Німеччині. Водночас працевлаштування не планують робити обов'язковим. Рішення щодо надання або відмови в притулку ухвалюватиметься незалежно від того, чи працює людина.



Німеччина готує нові правила працевлаштування українців / Фото Unsplash

Втім, нововведення не стосуватимуться осіб:

яким уже відмовили в наданні притулку,

а також тих, хто не співпрацює з органами влади, приховує особу або подає неправдиві дані.

У Федеральне агентство з праці Німеччини пояснюють, що й нині дозвіл на роботу може надаватися особам зі статусом "Duldung" (тимчасова відстрочка депортації) та шукачам притулку, якщо вони легально перебувають у країні щонайменше три місяці.

Однак поки людина зобов'язана проживати в центрі первинного прийому, працювати їй не дозволяється. Через це фактичний період очікування іноді затягується до шести місяців.

Чи вплине це на українців?

Важливо зазначити, що ініціатива стосується саме шукачів притулку, а не громадян України, які перебувають у Німеччині за параграфом 24 Закону про перебування іноземців (тимчасовий захист). Українці мають інший юридичний статус – тимчасово переміщених осіб, що передбачає окремі правила доступу до ринку праці.

Однак експерти не виключають, що спрощення працевлаштування для інших категорій мігрантів може вплинути на ситуацію на ринку праці. Йдеться передусім про сфери, де вже активно працюють українці:

логістика,

догляд,

виробництво,

сфера послуг.

Збільшення конкуренції може як розширити можливості для бізнесу, так і ускладнити пошук роботи для окремих груп працівників.