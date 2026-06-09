Навіть найвпевненіших льотчиків може лякати сама лише згадка про один аеропорт, що заслужено вважається найнебезпечнішим у світі. Він розташований у Гімалаях на приголомшливій висоті 2844 метри, пише Express.

Цікаво Фінська авіакомпанія запускає нову функцію на літаках: пасажирам вона сподобається

Чим небезпечний аеропорт Тенцинг-Гілларі?

Аеропорт Тенцинг-Гілларі розташований у Луклі, що в Непалі. Але те, що він ховається високо в горах – це далеко не єдине, що робить його неймовірно небезпечним. Тенцинг-Гілларі має підступну злітно-посадкову смугу – її ширина становить всього лише 20 метрів.

Для альпіністів, що мріють підкорити Еверест цей аеропорт – найкращий шлях. А ось для пілотів літаків приземлення у Луклі стає справжнім випробуванням на міцність духу.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Звичайні міжнародні аеропорти зазвичай мають понад 3 кілометри асфальтного покриття для приземлення та зльоту, а ось в Непалі смуга тягнеться тільки на 527 метрів. І якщо цього недостатньо, вона також має 12% кут підйому, що допомагає літакам відчайдушно знижувати швидкість перед тим, як вони виїдуть на межу дороги.

Можливості для помилки там немає – якщо промахнутися під час посадки, літак вріжеться у суцільну кам'яну гірську стіну. Якщо ж не впоратися з керуванням і вчасно не зупинити літак – він зірветься з обриву висотою 600 метрів, адже одна зі смуг впирається прямо в урвище.

Неймовірно небезпечний аеропорт у Непалі: дивіться відео

Lukla Airport, officially known as Tenzing-Hillary Airport, is widely considered one of the world’s most dangerous airports https://t.co/2u6S2t5LNQ pic.twitter.com/JLP8sB1qbh — Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 25, 2025

Тільки з 2004 року в аеропорту вже зафіксували 56 смертельних випадків та 7 смертельних аварій. І навіть на цьому небезпека не закінчується: розріджене на такій висоті гірське повітря значно обмежує здатність літака генерувати потужність та підйомну силу – і через це гальмування перетворюється на дуже складне завдання.

А непередбачувана гімалайська погода вносить ще один фактор ризику: сильні снігопади та раптові покриви туману змушували не один літак розвертатися у повітря та прямувати назад до столиці Непалу, Катманду.

Під час сезону мусонів до Тенцинг-Гілларі не долітає приблизно половина з усіх запланованих рейсів. Втім, у піковий сезон щодня в аеропорт прилітає та вилітає з нього близько 50 рейсів.

В кабіні пілота в цьому аеропорту ви не знайдете новачків: для того, аби здійснити навіть короткий 40-хвилинний політ, пілотам спершу потрібно провести принаймні 100 коротких злетів і посадок, мати рік непальського льотного досвіду та виконати 10 бездоганних польотів з сертифікованим інструктором.