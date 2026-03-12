Податкова суперечка між іспанським оператором аеропортів Aena та бюджетною авіакомпанією Ryanair точаться вже не перший рік. І раніше лоукостер вже скасував понад мільйон місць до Іспанії. Наразі ж під ударом опинився аеропорт у Жироні, пише Express.

Чому Ryanair скорочує рейси до іспанського аеропорту?

У Ryanair оголосили, що пропускну спроможність аеропорту в Жироні зменшать вперше з часів до пандемії Covid. Очікується, що кількість місць у доступних рейсах скоротиться на 11%.

У такому рішенні лоукостер звинувачує місцевого оператора аеропортів – у компанії вважають, що Aena має "монопольну структуру ціноутворення". Також авіакомпанія закликала місцеву владу відхилити підвищення цін, яке перешкоджає компанії працювати в регіоні, пише Independent.

Одне з найбільших звинувачень полягає в тому, що майже однакові збори Aena стягує й у великих хабах, і у маленьких регіональних аеропортах. Ryanair заявляє, що оператор вже підвищив ціни на 10%, а до 2031 року має намір підняти їх ще на 21%.

На жаль, цього літа пропускна спроможність Жирони вперше з часів до пандемії Covid зменшиться через рішучість Aena відмовитися від цих регіонів,

– заявили у Ryanair.

Аеропорт Жирони розташований відносно недалеко (година їзди) від Барселони, і найчастіше його використовують туристи, що відпочивають на курортах Каста-Брава, Льорет-да-Мар та Тосса-де-Мар.

Після скорочення багатьох рейсів до регіональних аеропортів Іспанії та повного скасування польотів до північної Астурії авіакомпанія Ryanair відкрила більше рейсів у дешевших країнах – Марокко, Хорватії, Албанії та Швеції.

Що ще потрібно знати туристам?