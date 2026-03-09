Мадейра – це райський острів, і чимало українців обирають саме його для переїзду. Втім, кілька речей про нього все ж краще дізнатися до того, як ви орендуєте там житло, повідомляє viktoriia_madeira.

Що потрібно знати перед переїздом на Мадейру?

Повільна доставка

Багато українців, що жили за кордоном, звикли, що посилки можуть прибувати вже на наступний день після замовлення. Втім, на Мадейрі чекати доведеться значно довше.

Наприклад, той самий Amazon йде не з Португалії, а з Іспанії. І замовлення йдуть достатньо довго – доведеться очікувати декілька тижнів,

– поділилася українка.

Втім, вона переконана, що звикнути до цього можна – головне замовляти потрібні речі завчасно.

Всі один одного знають

Попри те, що Мадейра – це досить великий острів, більшість людей знають одне про одного принаймні через кілька рукостискань. Особливо це стосується людей, що ведуть хоч трохи активне соціальне життя.

Природні явища

Життя на острові означає, що потрібно призвичаїтися до зовсім іншої природи, ніж на материку. Наприклад, приготуватися слід до того, що на Мадейрі часом трапляються землетруси.

А ще є люди, яким стає психологічно некомфортно від самої думки, що вони десь посеред океану, далеко від усіх та від великої землі,

– додала блогерка.

Втім, слід також приготуватися й до інших цін. Мадейра – це популярна туристична точка, а це значить, що жити там досить недешево. Наприклад, одній людині для комфортного життя там потрібно приблизно 1500 – 2500 євро на місяць, пише Global Citizen Solutions.

