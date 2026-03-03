Про основні питання, які можуть поставити прикордонники, розповіло видання Migrant.info.pl.

Дивіться також Краще одразу залишити вдома: ці речі не вийде провезти через кордон Молдови

Про що можуть питати прикордонники?

Під час перевірки на польському кордоні вас можуть запитати про:

мету вашого в'їзду в Польщу – наприклад, туризм, відвідини родичів, роботу чи транзит; у деяких випадках потрібно буде підтвердити це документами або деталями подорожі;

– наприклад, туризм, відвідини родичів, роботу чи транзит; у деяких випадках потрібно буде підтвердити це документами або деталями подорожі; тривалість та умови перебування – прикордонник може уточнити, як довго ви плануєте залишатися, де житимете і чи маєте кошти на перебування;

– прикордонник може уточнити, як довго ви плануєте залишатися, де житимете і чи маєте кошти на перебування; документи, що підтверджують право на в'їзд (паспорт, віза або інші документи, що дозволяють перебувати на території Польщі);

(паспорт, віза або інші документи, що дозволяють перебувати на території Польщі); фінансові можливості – у деяких випадках можуть попросити підтвердити, що ви маєте достатньо грошей на перебування та повернення;

– у деяких випадках можуть попросити підтвердити, що ви маєте достатньо грошей на перебування та повернення; медичну страховку – особливо якщо ви плануєте тривале перебування або не належите до категорії тих, хто звільнений від цієї вимоги.

Важливо пам'ятати, що прикордонники мають право запитувати будь-яку інформацію, необхідну для підтвердження легальності вашого в'їзду до країни. Це може бути як загальне питання про мету подорожі, так і уточнення про наявні документи чи фінансові ресурси.



Перетин кордону / Фото ДПСУ

Що варто мати при собі?

Згідно з офіційними вимогами, які цитує Visit Ukraine, для безперешкодного перетину кордону варто мати:

закордонний паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

підтвердження мети поїздки, якщо це не простий туризм;

можливі документи про страховку та фінансові засоби;

квиток про повернення, якщо ви перетинаєте кордон у рамках безвізового режиму.

Для громадян України перетин кордону з Польщею, як правило, не потребує візи за умови наявності біометричного паспорта, але завжди варто мати з собою відповідні документи та бути готовим відповісти на питання про мету поїздки.

Які продукти категорично не можна везти в Польщу?

Важливо знати, що до Польщі заборонено ввозити м'ясо, молочні продукти, консерви та м'ясні жири, навіть у невеликих кількостях. Натомість деякі продукти, такі як сухофрукти, мед, крупи, макарони, цукерки та печиво без м'яса/молочних добавок, можна ввозити з обмеженнями.