Міністерство закордонних справ України розповіло про актуальну ситуацію.

В яких країнах "закрили небо"?

У МЗС України повідомили, що станом на 09:00, 11 березня повітряний простір закритий у:

Кувейті,

ОАЕ,

Ірані,

Іраку.

Яка ситуація в інших країнах?

Водночас повітряний простір Ізраїлю закритий частково.

закритий частково. Катар частково відновив функціонування повітряного простору.

частково відновив функціонування повітряного простору. Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють у штатному режимі.

Протягом 10 березня на "гарячу лінію" МЗС надійшло одне звернення від громадянина України, який потребував консультації через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. Загалом із 28 лютого до МЗС надійшло 87 звернень від громадян України, кожне з яких було розглянуто і надано відповідну консультацію.



В яких країнах закрили повітряних простір / Фото Unsplash

Міністерство закордонних справ нагадує громадянам про необхідність відстежувати оновлення щодо роботи аеропортів та безпекову ситуацію в регіоні, а також радить утримуватися від поїздок у країни з обмеженим або закритим повітряним простором.

Важливо! Як пише CNN, Іран заявив про найінтенсивнішу та найважчу операцію з початку війни на Близькому Сході. Уночі 11 березня він знову запускав ракети, зокрема далекобійні. Сирени лунали в центральній частині Ізраїлю. Армія оборони попереджала про запуски ракет, але повідомлень про постраждалих не було.

