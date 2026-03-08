Військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу пояснив, що Україна має практичні напрацювання у перехопленні дронів, організації ППО та аналізі ворожих атак. За його словами, це може стати основою для співпраці з арабськими країнами, але ідея простого обміну технологій на ракети Patriot виглядає значно складнішою, ніж здається.

Країни Перської затоки шукають досвід протидії дронам

Країни Перської затоки зараз опинилися під загрозою атак з боку Ірану. Йдеться як про балістичні ракети, так і про безпілотники, які регулярно запускають по цілях у регіоні. Саме тому держави регіону дедалі уважніше придивляються до досвіду України, яка вже кілька років протистоїть масованим дроновим ударам.

Їх цікавитиме все, що пов'язано з масовими та відносно дешевими системами протидії дронам і їхнього перехоплення,

– зазначив Шарп.

Він пояснив, що навіть країни з сучасними системами протиповітряної оборони стикаються з тією самою проблемою, що й Україна.

Масовані атаки безпілотників можуть проривати захист, а кожне влучання у важливі об'єкти інфраструктури має серйозні наслідки. У такій ситуації важливо не лише збивати більшість цілей.

Скільки б ти не збив – це добре. Але головне питання інше: чи вдалося захистити об'єкт,

– наголосив він.

Саме тому країни регіону можуть бути зацікавлені не лише в окремих технологіях, а й у практичному досвіді України. Йдеться про організацію системи перехоплення, аналіз атак і створення дешевших рішень для боротьби з масованими ударами дронів.

Обмін дронів на ракети Patriot навряд чи можливий

Розмови про можливий обмін технологій виникли після публічних заяв президента України. Володимир Зеленський говорив про прагматичний підхід до співпраці у сфері протиповітряної оборони, зокрема про можливість пропонувати український досвід боротьби з дронами партнерам.

Україна справді може запропонувати досвід перехоплення дронів, організації цього процесу і певні готові напрацювання,

– зазначив Шарп.

Він пояснив, що українська армія за роки війни фактично стала лабораторією нових рішень у боротьбі з безпілотниками.

Йдеться і про досвід, і про організацію перехоплення, і про певні готові рішення, включно з дешевими продуктами,

– наголосив він.

Водночас, за його словами, реалізувати прямий обмін на ракети Patriot навряд чи можливо. Самі країни Перської затоки активно використовують ракети PAC-2 та PAC-3 для захисту від балістичних ракет і дронів.

Я дуже здивуюся, якщо вони поділяться ракетами PAC-2 чи PAC-3. Їм самим вони потрібні ще більше. Головна проблема навіть не в грошах. Проблема в тому, що темпи виробництва цих перехоплювачів обмежені,

– наголосив він.

За його словами, навіть за наявності коштів швидко збільшити кількість таких ракет неможливо. Саме тому більшість країн намагається зберігати власні запаси і не готова ділитися ними, навіть із партнерами.

Співпраця з країнами Перської затоки

Водночас потенційна взаємодія з країнами Перської затоки може мати для України не лише військове, а й політичне значення. Йдеться не обов'язково про прямі бартерні домовленості, а радше про довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій і безпеки. Україна має унікальний досвід боротьби з масованими атаками дронів, який може зацікавити держави регіону.

Йдеться не лише про бартер. Україна може запропонувати досвід, організацію процесів і певні готові рішення,

– зазначив Шарп.

Така взаємодія може мати і економічний ефект. Країни Перської затоки мають значні фінансові ресурси і активно інвестують у сферу оборони, тому співпраця з ними може підтримати розвиток українського військово-промислового комплексу.

Можна просто заробити, і в цьому немає нічого поганого, якщо вони щось купуватимуть,

– наголосив він.

На його думку, важливим є і політичний аспект. Зближення з державами, які мають великий вплив і значні бюджети, може посилити міжнародні позиції України та створити нові можливості для партнерства у сфері безпеки.

