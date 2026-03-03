Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу оцінив, чи здатен Іран атакувати Європу та що це означатиме для України й НАТО. За його словами, така можливість існує, і до неї слід готуватися.

Чи може Іран атакувати Європу?

Романенко зазначив, що технічна можливість завдати удару по країнах Європи в Ірану є. Йдеться як про Україну, так і про держави НАТО або окремі військові бази союзників. Водночас нині, за його словами, Тегеран зосереджений насамперед на ближчих цілях у межах регіону.

Принципова можливість нанесення такого роду удару по цим країнам є, у тому числі і по Україні, але з урахування того, що відбувається в Ірані, їм зараз якби не до того,

– зазначив він.

Ситуація всередині Ірану виглядає нестабільною: частина управлінських рішень ухвалюється в умовах кадрових змін і втрати керованості. Через це зростає ризик імпульсивних кроків, але водночас знижується здатність планувати складні операції на великій відстані.

До слова! Іран демонструє ракети дальністю до 2000 кілометрів і модернізує їх, зокрема оснащуючи роздільними бойовими частинами. За оцінкою Романа Світана, навіть сучасні системи ПРО не гарантують повного перехоплення таких ударів, а відповідь Тегерана може бути комбінованою – ракетною та диверсійною.

Романенко також наголосив, що заявлений запас ракет може швидко скорочуватися через удари та витрати в бойових діях. Частина арсеналу вже використовується, а оцінки щодо запасів змінюються в процесі бойових дій.

Прогнози наявності ракет були на початку біля 3 000 за різних типів, суттєво знижуються на очах,

– наголосив Романенко.

Він підкреслив, що навіть за зменшення запасів іранських ракет не можна виключати сценарій ударів за межами Близького Сходу.

Чи означатиме удар автоматичний конфлікт з НАТО?

Одиничний запуск ракети в напрямку європейської країни матиме серйозні політичні наслідки. Якщо йдеться про державу – члена НАТО, це може поставити питання про колективну відповідь Альянсу. Водночас розвиток подій залежатиме від масштабу атаки та її наслідків.

Треба готуватися до такого важкого варіанта для України і її союзників,

– зазначив він.

Навіть удар по базі окремої країни може мати зворотний ефект для самого Ірану. Подібні дії здатні не зупинити підтримку союзників, а навпаки – посилити її. За його словами, у нинішніх умовах стратегічне управління в Тегерані ослаблене, і це створює ризик хаотичних рішень.

Бачите, як вони спрацювали, щоб показати, щоб британці не робили подальші кроки, але отримали інші зворотні результати,

– наголосив Романенко.

Ескалація може розвиватися нерівномірно, але ігнорувати сам факт такої загрози не можна. Україні та партнерам важливо враховувати цю загрозу в оборонному плануванні. На його думку, паралельно варто послаблювати спроможності союзників Ірану, які допомагають йому ресурсами й технологіями.

