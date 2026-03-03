Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу оцінив, чи здатен Іран атакувати Європу та що це означатиме для України й НАТО. За його словами, така можливість існує, і до неї слід готуватися.
Дивіться також "Для цього немає сил": військовий оглядач з Ізраїлю відповів, що буде далі з Іраном
Чи може Іран атакувати Європу?
Романенко зазначив, що технічна можливість завдати удару по країнах Європи в Ірану є. Йдеться як про Україну, так і про держави НАТО або окремі військові бази союзників. Водночас нині, за його словами, Тегеран зосереджений насамперед на ближчих цілях у межах регіону.
Принципова можливість нанесення такого роду удару по цим країнам є, у тому числі і по Україні, але з урахування того, що відбувається в Ірані, їм зараз якби не до того,
– зазначив він.
Ситуація всередині Ірану виглядає нестабільною: частина управлінських рішень ухвалюється в умовах кадрових змін і втрати керованості. Через це зростає ризик імпульсивних кроків, але водночас знижується здатність планувати складні операції на великій відстані.
До слова! Іран демонструє ракети дальністю до 2000 кілометрів і модернізує їх, зокрема оснащуючи роздільними бойовими частинами. За оцінкою Романа Світана, навіть сучасні системи ПРО не гарантують повного перехоплення таких ударів, а відповідь Тегерана може бути комбінованою – ракетною та диверсійною.
Романенко також наголосив, що заявлений запас ракет може швидко скорочуватися через удари та витрати в бойових діях. Частина арсеналу вже використовується, а оцінки щодо запасів змінюються в процесі бойових дій.
Прогнози наявності ракет були на початку біля 3 000 за різних типів, суттєво знижуються на очах,
– наголосив Романенко.
Він підкреслив, що навіть за зменшення запасів іранських ракет не можна виключати сценарій ударів за межами Близького Сходу.
Чи означатиме удар автоматичний конфлікт з НАТО?
Одиничний запуск ракети в напрямку європейської країни матиме серйозні політичні наслідки. Якщо йдеться про державу – члена НАТО, це може поставити питання про колективну відповідь Альянсу. Водночас розвиток подій залежатиме від масштабу атаки та її наслідків.
Треба готуватися до такого важкого варіанта для України і її союзників,
– зазначив він.
Навіть удар по базі окремої країни може мати зворотний ефект для самого Ірану. Подібні дії здатні не зупинити підтримку союзників, а навпаки – посилити її. За його словами, у нинішніх умовах стратегічне управління в Тегерані ослаблене, і це створює ризик хаотичних рішень.
Бачите, як вони спрацювали, щоб показати, щоб британці не робили подальші кроки, але отримали інші зворотні результати,
– наголосив Романенко.
Ескалація може розвиватися нерівномірно, але ігнорувати сам факт такої загрози не можна. Україні та партнерам важливо враховувати цю загрозу в оборонному плануванні. На його думку, паралельно варто послаблювати спроможності союзників Ірану, які допомагають йому ресурсами й технологіями.
Що відомо про наслідки ескалації навколо Ірану:
- Через конфлікт на Близькому Сході страховики масово скасовують покриття воєнних ризиків для суден у Перській затоці. Премії зросли в кілька разів, частина танкерів пошкоджена або заблокована, а ситуація навколо Ормузької протоки вже впливає на світовий нафтовий ринок.
- Володимир Зеленський попередив, що активні бойові дії на Близькому Сході можуть ускладнити постачання ракет для української ППО, зокрема систем Patriot. За його словами, ресурси можуть перерозподілятися на користь захисту американських та союзницьких об'єктів у регіоні.
- За оцінкою ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа, масовані авіаудари можуть послабити Іран, але не гарантують зміни політичного режиму без внутрішнього повстання. Він також зазначає, що Тегеран має значний запас ракет і дронів і здатен тривалий час відповідати на атаки.