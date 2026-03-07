Про це 24 Каналу розповів начальник відділення БпЛА 55-ї окремої артилерійської бригади Ростислав Степанчук, додавши, що разом з дронами активно працює артилерія. Вона досі залишається важливим засобом.

Які засоби частіше використовують на фронті?

Артилерія працює щодня разом з дронами. Але варто розуміти, якщо ускладнилося поле бою, то відповідно ускладнилася тактика застосування засобів ураження. Тому все залежить від умов, в яких працюють наші військові.

Є фактори, які більше сприяють роботі артилерії. Наприклад, нельотні погодні умови, туман, морози, коли дрони просто падають. Це "золотий час" для артилерії.

Також є райони з сильним подавленням РЕБ, з антидроновим захистом, сітками, каркасами – там також краще працювати великими снарядами. Навіть просто густе гілля – це досить серйозна перепона для дрона, але не для снаряда.

Так само є умови, які більше сприяють дронам. Наприклад, якщо це близько біля наших позицій, або кілька ворожих піхотинців пробралися на нашу територію, то тут "точково" спрацює FPV-дрон,

– пояснив військовий.

Крім цього є обставини, де ідеально поєднувати артилерію та дрони. Наприклад, коли йде велика колона бронетехніки, то засоби доповнюють один одного.

Як військові маскують артилерію на фронті?

Розгортання та згортання вогневих позицій суттєво змінилося з роками. На початку війни першим та єдиним пріоритетом було маскування, щоб непомітно розгорнутися, швидко вистрілити й сховатися, щоб тебе не засікли. Сьогодні вимог до розрахунків та позицій значно більше.

Можна сказати, що це мініфортеці, вони дуже добре замасковані, щоб їх було погано видно з повітря. Крім цього ще є шар захисту вогневих позицій: сітки, каркаси, антидроновий захист, засоби РЕБ, підготовка спостерігачів.

Бригади регулярно проводять стрільби на полігонах, щоб підготувати людей збивати дрони. Тому кожна вогнева позиція має декілька шарів оборони.

Важливо сказати, що не так давно у нашій бригаді з'явились екіпажі перехоплювачів, які патрулюють небо над позиціями й збивають ворожі дрони,

– розповів Ростислав Степанчук.

Щодо захисту також важливо, що противник не завжди знає у що саме він влучив. Часто попадання припадало на зразок. До того ж побудова вогневої позиції відбувається так, щоб у випадку влучання дуже швидко все відремонтувати. Досить часто вогневий засіб навіть не потрібно евакуйовувати, він невдовзі відновлює роботу.

