Министерство иностранных дел Украины рассказало об актуальной ситуации.

В каких странах "закрыли небо"?

В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 09:00, 11 марта воздушное пространство закрыто в:

  • Кувейте,
  • ОАЭ,
  • Иране,
  • Ираке.

Какова ситуация в других странах?

  • В то же время воздушное пространство Израиля закрыто частично.
  • Катар частично возобновил функционирование воздушного пространства.
  • Аэропорты Иордании, Саудовской Аравии, Ливана и Омана работают в штатном режиме.

В течение 10 марта на "горячую линию" МИД поступило одно обращение от гражданина Украины, который нуждался в консультации из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Всего с 28 февраля в МИД поступило 87 обращений от граждан Украины, каждое из которых было рассмотрено и предоставлена соответствующая консультация.


Министерство иностранных дел напоминает гражданам о необходимости отслеживать обновления по работе аэропортов и ситуацию с безопасностью в регионе, а также советует воздерживаться от поездок в страны с ограниченным или закрытым воздушным пространством.

Важно! Как пишет CNN, Иран заявил о самой интенсивной и тяжелой операции с начала войны на Ближнем Востоке. Ночью 11 марта он снова запускал ракеты, в частности дальнобойные. Сирены раздавались в центральной части Израиля. Армия обороны предупреждала о запусках ракет, но сообщений о пострадавших не было.

Что стоит знать о войне на Ближнем Востоке?

  • Иран применяет небольшие суда для минирования Ормузского пролива, что может серьезно повлиять на глобальную энергетическую безопасность. По сообщениям, США уже уничтожили по меньшей мере 10 иранских судов, которые устанавливали мины в проливе.
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не планирует возвращаться к переговорам с США и продолжит ракетные атаки. В то же время, Олег Рыбачук, председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий", сообщил 24 Каналу, что американская разведка предупреждала Дональда Трампа о рисках войны с Ираном. Рыбачук отмечает, что неудачный конфликт может стоить дорого американскому президенту, особенно учитывая довыборы в Конгресс и Сенат, запланированные на осень 2026 года.