Министерство иностранных дел Украины рассказало об актуальной ситуации.

Смотрите также Очень сблизит: обозреватель предположил, что Украина может предложить арабским странам

В каких странах "закрыли небо"?

В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 09:00, 11 марта воздушное пространство закрыто в:

Кувейте,

ОАЭ,

Иране,

Ираке.

Какова ситуация в других странах?

В то же время воздушное пространство Израиля закрыто частично.

закрыто частично. Катар частично возобновил функционирование воздушного пространства.

частично возобновил функционирование воздушного пространства. Аэропорты Иордании, Саудовской Аравии, Ливана и Омана работают в штатном режиме.

В течение 10 марта на "горячую линию" МИД поступило одно обращение от гражданина Украины, который нуждался в консультации из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Всего с 28 февраля в МИД поступило 87 обращений от граждан Украины, каждое из которых было рассмотрено и предоставлена соответствующая консультация.



В каких странах закрыли воздушное пространство / Фото Unsplash

Министерство иностранных дел напоминает гражданам о необходимости отслеживать обновления по работе аэропортов и ситуацию с безопасностью в регионе, а также советует воздерживаться от поездок в страны с ограниченным или закрытым воздушным пространством.

Важно! Как пишет CNN, Иран заявил о самой интенсивной и тяжелой операции с начала войны на Ближнем Востоке. Ночью 11 марта он снова запускал ракеты, в частности дальнобойные. Сирены раздавались в центральной части Израиля. Армия обороны предупреждала о запусках ракет, но сообщений о пострадавших не было.

Что стоит знать о войне на Ближнем Востоке?