Але часто мандрівники забувають і цінніші, і дивніші речі. У США Центр забутого багажу у Скоттсборо сортує та продає такі предмети з 1970 року – а вже протягом останніх трьох років команда складає рейтинг найбільш несподіваних забутих речей, пише Euronews.

Які найдивніші речі забували пасажири літаків у 2025?

Не дивно, що найчастіше у забутому багажі знаходять одяг, взуття, зарядні пристрої, а часом навіть ювелірні вироби – але часом трапляються й цікавіші знахідки. Наприклад, цього року на першому місці опинився робот, який, ймовірно, використовується у промисловій автоматизації.

Друге місце зайняло біонічне коліно, яке вдалося відшукати в іншій валізі.

Ось ще кілька несподіваних знахідок:

набір решіток для гриля, інкрустованих діамантами;

австралійський злиток чистого золота, що вартий тисяч доларів;

набір позолочених ключок для гольфу;

шматок метеорита;

самурайські мечі;

костюм бджоляра;

пара вогняних пої;

діджериду (один з найстаріших духових інструментів у світі).

А якщо й цього недостатньо, у звіті про згадані речі фігурує також таксидермія оленя, сумка-жаба та багнет армії США часів Першої світової війни. Почесної згадки заслуговують також фальшивий скелет, валіза, заповнена винятково отрутою для щурів, та також куртка Dolce & Gabbana, інкрустована коштовностями.

Які є шанси втратити багаж?

Загублена валіза – це страх тисяч мандрівників, хоча насправді фактична кількість подібних випадків неймовірно мала порівняно з кількістю пасажирів. Наприклад, 2024 року літаками загалом подорожували 5,3 мільярда пасажирів. А заявили про втрачений багаж лише 36,5 мільйона з них.

І перед тим, як валіза потрапить до Центру втраченого багажу, авіакомпанії зберігатимуть його протягом трьох місяців, намагаючись відшукати законного власника. Лише потім його передадуть далі.

Цікаво! 2023 року Центр відкрив свій музей, у якому виставляються найбільш незвичні знахідки. Серед них – скрипка 1772 року, лицарські обладунки та баскетбольний м'яч з автографом Майкла Джордана.

