К счастью, элементарный трюк с картонной коробкой, которым поделился эксперт по путешествиям, поможет путешествовать с гораздо большим комфортом, пишет Express.

Интересно До 5000 злотых штрафа или арест: почему в Польше лучше не покупать бензин "про запас"

Зачем брать картонную коробку в самолет?

Еще в прошлом году в Ryanair несколько увеличился размер ручной клади, что разрешено бесплатно взять с собой на борт. Сейчас разрешенный размер – это 40х30х20 сантиметров. Сумка также должна весить меньше, чем 10 килограммов и помещаться под сиденье под вами.

Впрочем, пассажиры очень легко могут допустить дорогостоящую ошибку – наполнить чемодан слишком сильно. Новый разрешенный размер багажа действительно меняет многое – но только в случае, если вы используете его разумно.

Ошибка заключается в том, чтобы просто пытаться втиснуть как можно больше вещей. Впрочем, в таком случае оценить, соответствует ли багаж требованиям, очень сложно. Зато эксперт по путешествиям Том Шотт советует во время упаковки воспользоваться лайфхаком с картонной коробкой, пишет Mirror.

Мягкие сумки теряют объем. Легкая, плотно прилегающая картонная коробка внутри вашей сумки обеспечивает жесткий каркас, позволяя использовать каждый уголок,

– поделился он.

Также эксперт посоветовал использовать герметичные сумки, чтобы максимально оптимизировать ограниченное пространство.

Что еще следует знать туристам?