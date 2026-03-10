Об этом предупредило издание In Poland.

Почему поляки делают "запасы"?

Рост напряженности на Ближнем Востоке приводит к подорожанию топлива не только в Польше, но и во многих других странах. Поэтому часть водителей начала покупать топливо "про запас". В то же время во время проверок на автозаправках и дорогах полиция обращает особое внимание на то, в каких емкостях перевозят топливо.

Какие канистры разрешено использовать?

По правилам, канистры для перевозки горючего должны быть специально сертифицированными. Обычно такие емкости имеют отметку UN, которая выбита на боковой или нижней части канистры. Этот символ подтверждает, что тара соответствует требованиям безопасности для транспортировки легковоспламеняющихся веществ.

Использование непредназначенных для этого контейнеров, например пластиковых бутылок, канистр после омывателя или других химических жидкостей, строго запрещено. Такие емкости могут быть повреждены агрессивными веществами, а также способны накапливать электростатический заряд, что повышает риск воспламенения или даже взрыва.



Сколько горючего можно перевозить?

Польское законодательство четко определяет максимальное количество горючего, которое частные лица могут перевозить в транспортном средстве. В частности:

максимальная вместимость одной канистры – 60 литров;

общий объем горючего – не более 240 литров.

Это означает, что водителям запрещено перевозить топливо в одной большой емкости, например в 200-литровой бочке. За такие нарушения предусмотрены штрафы.

Справка. За перевозку топлива в несертифицированной таре можно получить штраф до 3000 злотых, а за превышение допустимого количества топлива – до 2000 злотых.

Где разрешено хранить топливо?

Правила касаются не только транспортировки, но и хранения бензина или дизеля. Они определены нормами пожарной безопасности. Допустимые ограничения зависят от места:

отдельно стоящий гараж площадью до 100 метров квадратных – максимум 200 литров горючего;

гараж в здании или на террасе – до 60 литров.

В то же время в квартирах, подвалах и на балконах хранить топливо категорически запрещено. За нарушение этих правил предусмотрен штраф до 5000 злотых, а в серьезных случаях возможен даже арест.

