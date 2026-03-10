Про це попередило видання In Poland.

Чому поляки роблять "запаси"?

Зростання напруженості на Близькому Сході призводить до подорожчання пального не лише в Польщі, а й у багатьох інших країнах. Через це частина водіїв почала купувати паливо "про запас". Водночас під час перевірок на автозаправках і дорогах поліція звертає особливу увагу на те, в яких ємностях перевозять пальне.

Які каністри дозволено використовувати?

За правилами, каністри для перевезення пального повинні бути спеціально сертифікованими. Зазвичай такі ємності мають позначку UN, яка вибита на боковій або нижній частині каністри. Цей символ підтверджує, що тара відповідає вимогам безпеки для транспортування легкозаймистих речовин.

Використання непризначених для цього контейнерів, наприклад пластикових пляшок, каністр після омивача чи інших хімічних рідин, суворо заборонене. Такі ємності можуть бути пошкоджені агресивними речовинами, а також здатні накопичувати електростатичний заряд, що підвищує ризик займання або навіть вибуху.



Скільки пального можна перевозити?

Польське законодавство чітко визначає максимальну кількість пального, яку приватні особи можуть перевозити у транспортному засобі. Зокрема:

максимальна місткість однієї каністри – 60 літрів;

загальний об'єм пального – не більше 240 літрів.

Це означає, що водіям заборонено перевозити паливо в одній великій ємності, наприклад у 200-літровій бочці. За такі порушення передбачені штрафи.

Довідка. За перевезення пального у несертифікованій тарі можна отримати штраф до 3000 злотих, а за перевищення допустимої кількості пального – до 2000 злотих.

Де дозволено зберігати паливо?

Правила стосуються не лише транспортування, а й зберігання бензину або дизеля. Вони визначені нормами пожежної безпеки. Допустимі обмеження залежать від місця:

окремо розташований гараж площею до 100 метрів квадратних – максимум 200 літрів пального;

гараж у будівлі або на терасі – до 60 літрів.

Водночас у квартирах, підвалах та на балконах зберігати паливо категорично заборонено. За порушення цих правил передбачений штраф до 5000 злотих, а у серйозних випадках можливий навіть арешт.

