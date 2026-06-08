Адже торгівля без реєстрації і сплати податків є грубим порушенням законодавства. Детальніше про це розповіли в пресслужбі Головного управління Держподаткової служби в Полтавській області.

До теми Чи справді власникам тварин загрожують штрафи за неприбирання на вулиці

На Полтавщині оштрафували за продаж кошенят: що відомо?

У травні 2026 року фахівці податкової служби провели фактичну перевірку жительки регіону після звернення громадян через сервіс "ТАХ Control". Причиною стала інформація про продаж нею кошенят популярної породи з рідкісним забарвленням.

Під час перевірки податківці зафіксували факт продажу тварини та виявили ознаки систематичного ведення підприємницької діяльності.

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Зокрема, йшлося про регулярне розміщення оголошень про продаж кошенят і використання соціальних мереж для пошуку покупців та реклами.

За результатами перевірки на жінку склали адміністративний протокол за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення через провадження господарської діяльності без належної реєстрації. Матеріали справи передали до суду.

Як торгівля домашніми тваринами регулюється законом?

У податковій нагадали, що здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації або без необхідних дозвільних документів може каратися штрафом від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Йдеться про суму від 17 до 34 тисяч гривень.

Також закон передбачає можливість конфіскації продукції, обладнання та коштів, отриманих унаслідок такої діяльності.

У разі повторного порушення протягом року або отримання значного доходу сума штрафу може зрости до 5 000 неоподатковуваних мінімумів із можливим вилученням майна та прибутків, пов'язаних із правопорушенням. Цей штраф еквівалентний сумі у 85 тисяч гривень.

Зазначимо також, що в Україні власників собак і котів можуть оштрафувати за порушення правил утримання тварин. Зокрема, покарання передбачене за вигул собак без повідка чи намордника, а також за неприбирання за улюбленцями у громадських місцях.

За такі порушення штраф становить від 170 до 340 гривень, а за повторний випадок – до 510 гривень. За жорстоке поводження з тваринами передбачені значно суворіші санкції – штраф до 8 500 гривень або адміністративний арешт. Якщо тварина завдала шкоди людям чи майну, відповідальність також нестиме її власник.