В ситуацію, коли прикордонник не пропускає через кордон, доводилося потрапляти безлічі іноземців, пише Europortal. Але про причини, чому така неприємність може статися, знають далеко не усі.

Чому можуть не пропустити через польський кордон?

І польське, і загальноєвропейське законодавство вказують на низку причин, через які можуть не пропустити до країн Шенгенської зони, пише gov.pl. Зокрема:

відсутність закордонного паспорта;

немає медичної страховки для поїздки за кордон, або ж поліс не відповідає вимогам;

термін перебування за чинними підставами вичерпано;

немає документально підтвердженої мети поїздки;

недостатньо грошей;

серед документів виявлено підробки;

є підозри чи докази, що людина, яка в'їжджає, може становити загрозу для державної чи громадської безпеки.

Скільки грошей потрібно, щоб пропустили до Польщі?

Якщо ви плануєте подорож до Польщі, слід переконатися, що в гаманці достатньо грошей. Зазвичай для поїздки, що триває менше, ніж 4 дні, достатньо всього 300 злотих. Втім, якщо у вас немає зворотного квитка, слід врахувати, що гроші для нього потрібно окремо.

Якщо поїздка довша, тоді на кожен день перебування у країні потрібно мати з собою 75 злотих.

Що не можна везти через польський кордон?

"Розвернути" на кордоні можуть і через перевезення заборонених товарів. До Польщі не можна везти:

наркотичні речовини й препарати;

зброю та боєприпаси;

хімічні та токсичні речовини;

порнографічні матеріали;

антикваріат, археологічні знахідки та інші цінності без відповідних документів;

предмети з матеріалів тварин, що перебувають під загрозою зникнення;

м'ясні продукти та субпродукти;

молочні продукти.

Що ще слід знати українцям, що їдуть до Польщі?