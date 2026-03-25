Як повідомляє The Olive Press, у туристичних районах з'явилися спеціальні плакати із закликами не їсти морозиво та інші перекуси просто посеред тротуарів.

Місцеві жителі скаржаться, що такі зупинки:

створюють затори,

заважають руху,

ускладнюють доступ до магазинів.

Окрім плакатів, власники закладів встановлюють таблички з проханням:

не сидіти на підвіконнях,

не займати сходи,

не перекривати входи до магазинів.

Подібні обмеження вже стали звичною практикою у центральних районах столиці острова – Пальма. Міська влада підтримала цю ініціативу. Зокрема, біля будівлі мерії на площі Санта-Еулалія охоронці стежать за тим, щоб туристи не затримувалися біля входів і не створювали скупчень.



Що відомо про туризм на Майорці?

Як пише BBC, останніми роками Майорка активно бореться з явищем overtourism – надмірного туризму. Місцеві жителі дедалі частіше заявляють, що:

житло стає недоступним через короткострокову оренду,

вулиці переповнені туристами,

зростає рівень шуму та забруднення.

У відповідь влада вже вводила обмеження:

ліміти на круїзні лайнери,

нові правила поведінки на пляжах,

контроль туристичних потоків.

Втім, такі заходи мають і негативні наслідки. За даними місцевих бізнесів, частина туристів почала уникати острова через суворі правила та протести.

