Як повідомляє The Olive Press, у туристичних районах з'явилися спеціальні плакати із закликами не їсти морозиво та інші перекуси просто посеред тротуарів.
Місцеві жителі скаржаться, що такі зупинки:
- створюють затори,
- заважають руху,
- ускладнюють доступ до магазинів.
Окрім плакатів, власники закладів встановлюють таблички з проханням:
- не сидіти на підвіконнях,
- не займати сходи,
- не перекривати входи до магазинів.
Подібні обмеження вже стали звичною практикою у центральних районах столиці острова – Пальма. Міська влада підтримала цю ініціативу. Зокрема, біля будівлі мерії на площі Санта-Еулалія охоронці стежать за тим, щоб туристи не затримувалися біля входів і не створювали скупчень.
На Майорці почали боротися з тими, хто їсть морозиво / Фото Unsplash
Що відомо про туризм на Майорці?
Як пише BBC, останніми роками Майорка активно бореться з явищем overtourism – надмірного туризму. Місцеві жителі дедалі частіше заявляють, що:
- житло стає недоступним через короткострокову оренду,
- вулиці переповнені туристами,
- зростає рівень шуму та забруднення.
У відповідь влада вже вводила обмеження:
- ліміти на круїзні лайнери,
- нові правила поведінки на пляжах,
- контроль туристичних потоків.
Втім, такі заходи мають і негативні наслідки. За даними місцевих бізнесів, частина туристів почала уникати острова через суворі правила та протести.
