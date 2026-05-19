За даними Registradores de España, у період із січня по березень 2026 року польські покупці придбали 1126 об'єктів нерухомості в Іспанії. Це на 12,8% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, і майже на 41% більше, ніж у 2024-му.

Чому так відбувається?

Така динаміка свідчить про стабільне зростання інтересу до іспанського ринку з боку польських громадян. Сьогодні поляки займають 8-ме місце серед усіх іноземних покупців житла в Іспанії. При цьому в окремих регіонах країни їхня активність ще вища – там вони вже входять до п'ятірки найбільших груп іноземних інвесторів.

Експерти пов'язують це не лише з привабливістю іспанського клімату та цін на нерухомість, а й із ширшими геополітичними факторами, які впливають на поведінку європейських покупців. Як пише In Poland, Частина з них розглядає нерухомість в Іспанії як спосіб диверсифікації активів, інша – як потенційне "друге житло" або навіть резервний варіант проживання у разі кризових ситуацій у Європі.

Поляки скуповують житло в Іспанії / Фото Pexels

До чого тут Україна?

Іспанські ЗМІ та аналітики ринку нерухомості звертають увагу, що зростання попиту частково пов'язане зі зміною сприйняття безпеки в Європі після початку повномасштабної війни Росії проти України. Війна суттєво вплинула на відчуття стабільності в регіоні та змусила частину громадян країн Центральної та Східної Європи переглядати свої довгострокові житлові й інвестиційні стратегії.

У цьому контексті Польща, яка межує з Україною та активно підтримує нас під час війни, є однією з країн, де особливо відчутні ці настрої. Додатковим фактором називають також загальну геополітичну напругу, зокрема ситуацію на Близькому Сході, яка підсилює прагнення частини інвесторів мати активи в більш "безпечних" і стабільних регіонах, таких як Південна Іспанія.

Найбільший інтерес польських покупців зосереджений на прибережних регіонах, зокрема:

Коста-дель-Соль,

Коста-Бланка.

Саме там попит найбільш активний як на готове житло, так і на вторинний ринок нерухомості. Узбережжя приваблює кліматом, розвиненою інфраструктурою та можливістю поєднувати інвестиції з відпочинком або частковим проживанням.

Раніше ми писали, що у самій Польщі рівень безробіття досяг 6,1%, що є найвищим показником із травня 2021 року. Безробіття найбільше зросло серед людей віком 35 – 54 років, переважно з професійною або середньою освітою, причому більшість нових безробітних – це особи, які вже мали роботу.