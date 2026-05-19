По данным Registradores de España, в период с января по март 2026 года польские покупатели приобрели 1126 объектов недвижимости в Испании. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и почти на 41% больше, чем в 2024-м.

Почему так происходит?

Такая динамика свидетельствует о стабильном росте интереса к испанскому рынку со стороны польских граждан. Сегодня поляки занимают 8-е место среди всех иностранных покупателей жилья в Испании. При этом в отдельных регионах страны их активность еще выше – там они уже входят в пятерку крупнейших групп иностранных инвесторов.

Эксперты связывают это не только с привлекательностью испанского климата и цен на недвижимость, но и с более широкими геополитическими факторами, которые влияют на поведение европейских покупателей. Как пишет In Poland, Часть из них рассматривает недвижимость в Испании как способ диверсификации активов, другая – как потенциальное "второе жилье" или даже резервный вариант проживания в случае кризисных ситуаций в Европе.

При чем здесь Украина?

Испанские СМИ и аналитики рынка недвижимости обращают внимание, что рост спроса частично связан с изменением восприятия безопасности в Европе после начала полномасштабной войны России против Украины. Война существенно повлияла на ощущение стабильности в регионе и заставила часть граждан стран Центральной и Восточной Европы пересматривать свои долгосрочные жилищные и инвестиционные стратегии.

В этом контексте Польша, которая граничит с Украиной и активно поддерживает нас во время войны, является одной из стран, где особенно ощутимы эти настроения. Дополнительным фактором называют также общее геополитическое напряжение, в частности ситуацию на Ближнем Востоке, которая усиливает стремление части инвесторов иметь активы в более "безопасных" и стабильных регионах, таких как Южная Испания.

Наибольший интерес польских покупателей сосредоточен на прибрежных регионах, в частности:

Коста-дель-Соль,

Коста-Бланка.

Именно там спрос наиболее активен как на готовое жилье, так и на вторичный рынок недвижимости. Побережье привлекает климатом, развитой инфраструктурой и возможностью совмещать инвестиции с отдыхом или частичным проживанием.

Ранее мы писали, что в самой Польше уровень безработицы достиг 6,1%, что является самым высоким показателем с мая 2021 года. Безработица больше всего выросла среди людей в возрасте 35 – 54 лет, преимущественно с профессиональным или средним образованием, причем большинство новых безработных – это лица, которые уже имели работу.