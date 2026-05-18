Поэтому о таком решении польское командование узнало только в среду, 13 мая. Об этом сообщает издание Politico.

Смотрите также "Спасибо Лукашенко": Трамп заявил об освобождении нескольких поляков и молдаван из Беларуси и России

Где потерялось секретное сообщение США?

По данным трех источников медиа, Пентагон сообщил о решении отменить переброску войск в страну через секретную систему связи, которая предназначена для общения с союзниками.

Впрочем об этом стало известно только в среду, 13 мая, поскольку письмо "потерялось" в почте. Известно, что начальник генерального штаба ВС Польши генерал Веслав Кукула должен лично утверждать все сообщения и передавать их дальше. Впрочем, руководство Минобороны и польские военные узнали об этой информации из сообщений СМИ.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Начальник Генштаба сообщил командование только в среду,

– сказал один из собеседников издания.

В то же время представитель Генштаба Марек Петжак опроверг информацию о том, что сообщение поступило еще в понедельник. По его словам, Генштаб в тот день не получал никаких официальных данных о приостановлении ротации американских военных.

Источники отмечаются, что сообщение Пентагона об отмене переброски в Польшу военных 2-й бронетанковой бригады из Техаса было очень коротким и не содержало никаких объяснений такого решения.

Заметим, что американское военное командование уже подготовило планы по сокращению около 5 тысяч военных в Германии. Предполагалось, что изменения размещения сил США в Европе будут происходить постепенно. Также Пентагон пока еще не объяснил, как это решение вписывается в общую оборонную стратегию США в Европе, а во время слушаний в Сенате руководство армии не упоминало о сокращении, воздержавшись от комментариев. В то же время в НАТО заверили, что Альянс и в дальнейшем будет сохранять военное присутствие на восточном фланге, хотя ранее Европейское командование США предлагало не продолжать размещение бригады.



Генерал Бен Ходжес, отставной офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что такой шаг Трампа скорее выглядит как политический жест или мелкая месть федеральному канцлеру Германии, чем взвешенное стратегическое решение. С Трампом, по-прежнему, есть проблема непредсказуемости – сложно точно понять его намерения или следующие шаги. В то же время его действия нередко воспринимаются так, будто они больше соответствуют интересам Владимира Путина.

Что этому предшествовало?

В четверг, 14 мая, СМИ сообщили о том, что Минобороны США неожиданно отменило перемещение 2-й бронетанковой бригады из Техаса в Польшу. Это произошло в рамках сокращения присутствия военных сил США в Европе.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что решение США не касается Польши, а является частью ранее объявленных изменений в размещении в Европе. Он отметил, что Варшава наоборот поддерживает увеличение военного присутствия США на своей территории и продолжает укреплять оборонное сотрудничество с Америкой.

Интересно, что на момент принятия решения часть личного состава и техники 2-й бронетанковой бригады "Блэк Джек" уже находилась на пути в Европу.

Тогда как решение об отмене переброски войск было принято во время совещания между Европейским командованием США и штабом Армии США в Европе и Африке.