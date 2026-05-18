Вже з липня 2026 року мешканці Лещинського повіту у Польщі зіштовхнуться з дуже серйозними змінами у сортуванні відходів, пише In Poland. Тож мешканців вже зараз закликають не викидати залишки їжі та інше біосміття у поліетиленові пакети.

Як зміняться правила сортування сміття у Польщі?

Гостинська житлова спільнота у Лещинського повіті Польщі вже заохочує місцевих мешканців переходити на нові правила, нехай повноцінно запровадять їх лише через два місяці, у липні. Втім, після цього часу невиконання вимоги щодо біосміття може потягнути за собою досить серйозні фінансові наслідки.

Нові правила запровадила Асоціація муніципалітетів Лещинського – і, згідно з ними, утилізувати біовідходи в пакетах буде заборонено. Ось що до них належить:

пакування, що має позначку "біорозкладне"

кавова гуща;

лушпиння;

фрукти та овочі;

рослини.

Усе це сміття потрібно буде викидати у контейнер безпосередньо, без жодного пакета чи додаткового пакування. Місцеві комунальники наголошують, що далеко не всі пакети, що продаються в магазинах, відповідають екологічним вимогам, і чимало з них взагалі не розкладаються під час перероблення відходів.

Як каратимуть за порушення правил сортування сміття?

Якщо відходи викидатимуть не за правилами – тобто у пакеті – це вважатиметься порушеннями правил сортування. На практиці поки що за це не передбачені штрафи, але заплатити доведеться, причому не лише порушнику, але й всьому житловому кооперативу.

Будинку доведеться платити більшу суму за утилізацію відходів, якщо у них знайдуть пластикові пакети. Кооператив попереджає, що такі ситуації трапляються вже, і масштаби проблеми після запровадження нових правил можуть лише зрости.

Які правила сортування сміття вже діють у Польщі?

Наразі Польща активно працює над тим, аби зменшити біорозкладні відходи, що зрештою опиняються на сміттєзвалищах, аби їх було не більше, ніж 35%, пишуть на державному сайті.

Система обов'язкового сортування відходів називається Jednolity System Segregacji Odpadów, і вона працює по всій країні. А баки різного кольору призначені для різного типу сміття.

Синій контейнер – для паперу.

Жовтий – для пластику та металу.

Зелений – для скла.

Коричневий – для біовідходів.

Чорний, або ж сірий сміттєвий бак – для змішаних відходів.

До слова, з 2025 року текстиль, тобто увесь старий одяг та тканини, потрібно відносити окремо у спеціальні пункти збору.

Чи є штрафи за порушення правил?

А раніше ми вже писали, що польські контейнери для сміття 2025 року обладнали RFID-мітками, аби відстежувати порушення у сортуванні. І ці порушення справді можуть призвести до штрафу.

Втім, наразі ініціатива працює не в усіх містах країни.