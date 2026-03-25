Как сообщает The Olive Press, в туристических районах появились специальные плакаты с призывами не есть мороженое и другие перекусы прямо посреди тротуаров.
Местные жители жалуются, что такие остановки:
- создают пробки,
- мешают движению,
- затрудняют доступ к магазинам.
Кроме плакатов, владельцы заведений устанавливают таблички с просьбой:
- не сидеть на подоконниках,
- не занимать лестницы,
- не перекрывать входы в магазины.
Подобные ограничения уже стали привычной практикой в центральных районах столицы острова – Пальма. Городские власти поддержали эту инициативу. В частности, у здания мэрии на площади Санта-Эулалия охранники следят за тем, чтобы туристы не задерживались у входов и не создавали скоплений.
На Майорке начали бороться с теми, кто ест мороженое / Фото Unsplash
Что известно о туризме на Майорке?
Как пишет BBC, в последние годы Майорка активно борется с явлением overtourism – чрезмерного туризма. Местные жители все чаще заявляют, что:
- жилье становится недоступным из-за краткосрочной аренды,
- улицы переполнены туристами,
- растет уровень шума и загрязнения.
В ответ власти уже вводили ограничения:
- лимиты на круизные лайнеры,
- новые правила поведения на пляжах,
- контроль туристических потоков.
Впрочем, такие меры имеют и негативные последствия. По данным местных бизнесов, часть туристов начала избегать острова из-за строгих правил и протестов.
Какие регионы Европы оказались в списке антипутешествий?
Популярные туристические места Европы, такие как Балкон Джульетты в Вероне, Мона Лиза в Париже и прогулки на гондоле в Венеции, попали в список антипутешествий на 2026 год из-за больших очередей и толп. Эти места рекомендуется избегать, поскольку они часто разочаровывают туристов из-за перегруженности и высоких цен.