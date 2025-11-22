Украинка, живущая в Стокгольме, поделилась несколькими минусами Швеции, которые заметила за время жизни в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на sweden_travel.
Какие есть минусы в жизни в Швеции?
Несмотря на то, что Швеция – это страна с очень высоким уровнем жизни (средняя зарплата здесь составляет примерно 3 600 евро), и все же здесь хватает и недостатков. Украинка Юлия поделилась несколькими из них.
Высокие цены
В Швеции цены "кусаются" и на услуги, и на продукты. А последние считаются и вообще одними из самых дорогих в Европе.
Социализация
Начать новую жизнь за рубежом – непросто, а в Швеции это и вообще задача со звездочкой. Украинка заметила, что социализироваться среди шведов сложно: они не отказывают в помощи, и дружить не спешат.
Украинка рассказала о недостатках Швеции: смотрите видео
Ожидания
В стране хватает бюрократии – часто на документы приходится ждать месяцами. И та же ситуация со многими услугами: в стране непросто записаться к врачу или даже вызвать мастера по ремонту на дом.
Климат
Швеция – это страна, известная своим суровым климатом, поэтому темень и холод там продолжаются более половины года. И даже летом жарко может быть только в некоторых регионах.
Высокие налоги
Также Швеция известна как одна из стран мира с самыми высокими налогами.
Конечно, это ощущается на качестве жизни здесь, и если зарплата у тебя не 50 тысяч крон, то налог хорошо бьет по кошельку,
– поделилась украинка.
