Албанія – це неймовірно тепла та красива країна, яку, втім, не дуже часто обирають для еміграції. Українець, що прожив там 2 місяці, поділився перевагами та недоліками цієї країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на denyshe.

Які є переваги життя в Албанії?

Перший плюс Албанії, який помітив українець після двох місяців життя у країні – це чудовий клімат, що залишається м'яким протягом всього року.

Зараз середина листопада – +20 і багато сонця,

– написав він.

Окрім того, країна вражає неймовірними краєвидами – морем, горами, апельсиновими деревами та пальмами. І, на відміну від багатьох інших країн Європи, там відносно дешево – ціни на оренду житла починаються від 250 євро.

Окрім того, невисокі ціни й на кафе, ресторани та різноманітні послуги. Також в Албанії дуже привітні і добрі люди, і українець навіть зізнався, що це "спочатку навіть лякає".

Які є недоліки в Албанії?

Перший мінус – це те, що чимало албанців не розмовляють англійською та не знають її, і через це порозумітися може бути не дуже просто. Окрім того, в країні не дуже слідкують за чистотою, і на вулицях часто можна побачити сміття. Водії можуть викидати його навіть з вікон автівок.

Також недоліком є те, що Албанія не входить до ЄС, і це впливає на асортимент техніки у країні та швидкість доставки.

