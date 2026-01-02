В Абу-Дабі представники Книги рекордів Гіннеса зафіксували найтриваліший феєрверк в історії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gulf News.
Цікаво Дуже повільні в усьому: українка розкрила мінуси неймовірно популярної країни в Європі
Як пройшло шоу феєрверків у Абу-Дабі?
Зустріч Нового року в Об'єднаних Арабських Еміратах відзначилася безпрецедентним святковим видовищем – і головною його подією стали феєрверки та світлове шоу, що тривали над містом понад годину, а саме – 62 хвилини.
Саме така неймовірна тривалість допомогла встановити рекорд Гіннеса – і наразі феєрверк в Абу-Дабі є найтривалішим в історії людства.
Під час святкування Нового року 120 000 гостей спостерігали за шоу з запуском 6500 дронів, що стало одним з найбільш масштабних у світі. Дрони створили аж 9 величезних 3D-композицій з цифровим зворотним відліком, а супроводжувалося все це спеціально написаною для події музикою.
Святкування Нового Року в Абу-Дабі: дивіться відео
До слова, кілька нових рекордів намагаються встановити й в інших містах ОАЕ – наприклад, у Рас-ель-Хаймі готувалися вразити світ найбільшим шоу в історії. Рекорд Гіннеса намагалися встановити на шестикілометровій ділянці від острова Аль-Мар'ян до острова Аль-Хамра.
Для того, аби забезпечити пересування десятків тисяч гостей міст, організаторам новорічних святкувань в Об'єднаних Арабських Еміратах довелося розширити вхідні та вихідні доріжки, пішохідні дороги, а також посилити медичну допомогу, підтримку та служби безпеки.
Усі ці святкування – це частина ширшого Фестивалю шейха Заїда, і саме він вважається одним з найбільших культурних заходів Абу-Дабі.
Що ще слід знати про святкування Нового року у світі?
У багатьох країнах святкування Нового року через різницю у часових поясах починається значно раніше. І поки українці ще готували салати та накривали на стіл, у деяких країнах вже настав Новий рік.
Окрім того, зараз слід використати можливість побачити найкрасивіші ялинки світу – адже чимало з них розташовані у Європі.