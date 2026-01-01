Дуже часто недоліки країни стають очевидними лише після переїзду до неї. Тож перед тим, як ухвалювати таке важливе рішення, слід усе як слід дослідити, повідомляє 24 Канал з посиланням на maria_tima_.

Цікаво 20 найбільш небезпечних міст Європи: туди точно не варто їхати

Які є недоліки життя в Іспанії?

Перший мінус, який назвала українка – це мова, адже вона є великим бар'єром у всьому, а на вивчення іспанської потрібно багато часу. Окрім того, коли доводиться працювати, виконувати купу обов'язків та доглядати за дітьми, часу в жінки на це залишається небагато. Ще одна проблема полягає в тому, що дуже невелика кількість іспанців знають англійську.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Також перед переїздом слід враховувати, що влітку в Іспанії дуже спекотно – температура може підійматися до 42 градусів, а сама спека тримається кілька місяців. Втім, як перевага, холодів майже не буває.

Українка розкрила мінуси життя в Іспанії: дивіться відео

#lifeinspain #українцівіспаніі #іспаніяукраїна #movetospain #spaintravel #travelspain #visitspain #spainlovers #wheninspain #inspain #moveabroad #livingabroadlife #canadablogger #alicante #українцізакордоном #аліканте #іспанія #канадаблог #блогіспанія ♬ Counterparty（Original Mix） - Hipinoze @maria_tima_ Які я бачу мінуси життя в Іспаніі : мова: найголовніший бар’єр у всьому, на це потрібен час , а коли в тебе купа обов’язків/робота/діти/тобі вже не 20 , то трохи важкувато англійську вони не люблять , і дуже малий % людей взагалі її знає; а навіть якщо знають принципово не говорять , бо на їх думку всі мають знати іспанську спека влітку , навіть до 42 градусів, але спека триває десь 1-2 міс . В цьому році взагалі було максимум 35 і як на мене - нормально. В минулому році багато міст потерпали від аномальної спеки, навіть були пожежі , і нажаль, смертність(. Проте цілий рік ви насолоджуєтесь комфортним кліматом все по сіті (запису), яку можна ловити тижнями. «Тільки вже» - це не про Іспанію) іспанці дуже повільні у всьому , в будь-якій сфері , все на manana (на завтра) медицинська сфера така, як і по всій Європі, чекати на вузького спеціаліста можна місяцями, тобто все дуже повільно . Але варіант - оформити платну приватну страховку робота : Іспанія -одна із країн з найвищим рівнем безробіття у ЕС, без мови нормальної роботи не буде Іспанія- бідна країна, ніяких суттєвих виплат чи субсидій ви не дочекаєтесь (якщо ви не на програмі Червоного Хреста як біженці) взимку холодно в квартирах, адже немає опалення, проте кондиціонер на обігрів, обігрівачі і все ок, але це вплине на суму ваших комунальних виплат високі ціни на оренду квартир, які постійно зростають високі податки , прогресивна система постійні свята , сієсти (може це і плюс? , але як споживача ,це напрягає); в неділю в несезон всі магазини зачинені бруд , є районі дуже забруднені , я би сказала «засрані» (циганські) Але для мене плюси (розказала в минулому пості) переважають над мінусами , Іспанія- це країна для життя із насолодою від усього, іспанці вміють ЖИТИ ️ Які ви бачите мінуси проживання в Іспаніі? #ukrainianinspain

Окрім того, після переїзду українці довелося зіштовхнутися з тим, що в Іспанії є чимало бюрократії. Для того, аби потрапити кудись, слід мати запис, і швидко там нічого не робиться.

Іспанці дуже повільні в усьому, в будь-якій сфері, все на manana – на завтра,

– поділилася жінка.

Також Іспанія – це країна ЄС, що має один з найвищих показників безробіття, а без знання мови знайти гарну роботу навіть складніше. Ціни на оренду квартир в Іспанії високі, а також чималі податки.

Останній недолік може виявитися несподіваним – в Іспанії дуже багато свят, і це втомлю. А ось в неділю та несезон в чимало магазинів потрапити не вдасться.

Що ще розповідають українці за кордоном?