Очень часто недостатки страны становятся очевидными только после переезда в нее. Поэтому перед тем, как принимать такое важное решение, следует все как следует исследовать, сообщает 24 Канал со ссылкой на maria_tima_.

Интересно 20 самых опасных городов Европы: туда точно не стоит ехать

Какие есть недостатки жизни в Испании?

Первый минус, который назвала украинка – это язык, ведь он является большим барьером во всем, а на изучение испанского нужно много времени. Кроме того, когда приходится работать, выполнять кучу обязанностей и ухаживать за детьми, времени у женщины на это остается немного. Еще одна проблема заключается в том, что очень небольшое количество испанцев знают английский.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Также перед переездом следует учитывать, что летом в Испании очень жарко – температура может подниматься до 42 градусов, а сама жара держится несколько месяцев. Впрочем, как преимущество, холодов почти не бывает.

Украинка раскрыла минусы жизни в Испании: смотрите видео

#lifeinspain #украинцевиспании #испанияукраина #movetospain #spaintravel #travelspain #visitspain #spainlovers #wheninspain #inspain #moveabroad #livingabroadlife #canadablogger #аликанте #украинцызаграницей #аликанте #испания #канадаблог #блогиспания ♬ Counterparty（Original Mix） - Hipinoze @maria_tima_ Какие я вижу минусы жизни в Испании: язык: самый главный барьер во всем, на это нужно время , а когда у тебя куча обязанностей/работа/дети/тебе уже не 20 , то немного тяжеловато английский они не любят , и очень малый % людей вообще его знает; а даже если знают принципиально не говорят , потому что по их мнению все должны знать испанский жара летом , даже до 42 градусов, но жара длится где-то 1-2 мес. В этом году вообще было максимум 35 и как по мне - нормально. В прошлом году многие города страдали от аномальной жары, даже были пожары , и к сожалению, смертность(. Однако целый год вы наслаждаетесь комфортным климатом все по сети (записи), которую можно ловить неделями. "Только уже" - это не про Испанию) испанцы очень медленные во всем , в любой сфере , все на manana (на завтра) медицинская сфера такая, как и по всей Европе, ждать узкого специалиста можно месяцами, то есть все очень медленно. Но вариант - оформить платную частную страховку работа: Испания-одна из стран с самым высоким уровнем безработицы в ЕС, без языка нормальной работы не будет Испания- бедная страна, никаких существенных выплат или субсидий вы не дождетесь (если вы не на программе Красного Креста как беженцы) зимой холодно в квартирах, ведь нет отопления, однако кондиционер на обогрев, обогреватели и все ок, но это повлияет на сумму ваших коммунальных выплат высокие цены на аренду квартир, которые постоянно растут высокие налоги , прогрессивная система постоянные праздники , сиесты (может это и плюс? , но как потребителя ,это напрягает); в воскресенье в несезон все магазины закрыты грязь , есть районе очень загрязненные , я бы сказала "засранные" (цыганские) Но для меня плюсы (рассказала в прошлом посте) преобладают над минусами , Испания- это страна для жизни с наслаждением от всего, испанцы умеют ЖИТЬ ️ Какие вы видите минусы проживания в Испании? #ukrainianinspain

Кроме того, после переезда украинцы пришлось столкнуться с тем, что в Испании есть немало бюрократии. Для того, чтобы попасть куда-то, следует иметь запись, и быстро там ничего не делается.

Испанцы очень медленные во всем, в любой сфере, все на manana – на завтра,

– поделилась женщина.

Также Испания – это страна ЕС, имеющая один из самых высоких показателей безработицы, а без знания языка найти хорошую работу даже сложнее. Цены на аренду квартир в Испании высокие, а также немалые налоги.

Последний недостаток может оказаться неожиданным – в Испании очень много праздников, и это утомительно. А вот в воскресенье и несезон в многие магазины попасть не удастся.

Что еще рассказывают украинцы за границей?