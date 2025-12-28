В Бельгию украинцы часто ездят и на отдых, и на заработки. Впрочем, не обошлось здесь и без недостатков, сообщает 24 Канал со ссылкой на manucuremons.
Интересно "Можно позволить себе все": 5 неожиданных плюсов Германии от украинки
Какие есть недостатки жизни в Бельгии?
Бюрократия
Украинка поделилась, что уже семь месяцев в стране не может полностью собрать документы для того, чтобы выйти замуж. Кроме того, государственный работник может побояться брать на себя ответственность о выдаче документа, если вы будете выдаваться ему "сомнительными" – и он будет отправлять вас в другие инстанции.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Поэтому украинка советует для больших дел сразу же нанимать юриста.
Маленькие города
По сравнению с Украиной в Бельгии очень маленькие города и узкие улочки, и для пешеходов часто вообще нет места. Особенно часто такое случается на окраине города или за городом.
Украинка раскрыла минусы жизни в Бельгии: смотрите видео
Плохой запах
Об этом недостатке украинке не приходилось слышать ни разу, пока она не переехала в Бельгию. В сезон, когда в стране подпитывают поля, запах стоит очень неприятный.
Кроме того, плохо может пахнуть в и центре города – особенно утром в субботу или воскресенье, когда еще не успели убрать: люди в Бельгии очень любят пить пиво, и запахи остаются.
Что еще рассказывают украинцы за границей?
Украинка, живущая в Испании, раскрыла плюсы и минусы этой страны. В частности, она убеждена, что из-за климата жизнь здесь подойдет далеко не всем.
Большим минусом климат считает и девушка, что живет в Португалии. Она раскрыла, что зимой в домах всегда влажно, холодно и образуется плесень.