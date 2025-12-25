Германия – это страна ЕС, где сейчас находится больше всего украинцев, и недаром. Украинка, живущая там, поделилась несколькими плюсами, которые она заметила за два года, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Какие есть плюсы жизни в Германии?

Питьевая вода из-под крана

Для украинки это идеально, ведь раньше ей приходилось набирать воду для дома в автоматах. Зато в Германии воду можно пить прямо из крана.

Простота в одежде

Немцам, по словам украинки, вообще неважно, как они выглядят – и никто не будет смотреть "косо" из-за одежды. Несмотря на то, что в Германии большинство людей достаточно обеспечены, к моде там относятся проще.

Активные пенсионеры

80-летние бабушки и дедушки ездят на велосипедах, очень активны и хорошо выглядят,

– поделилась девушка.

Высокие зарплаты

В Германии хорошо оплачиваются даже те профессии, на которых в Украине много заработать не удастся: уборщик, помощник на кухне, грузчик. В Германии на зарплату можно позволить все: и хорошо питаться, и путешествовать, и отдыхать.

Поддержка от государства

В Германии очень хорошие социальные выплаты на детей, и для взрослых, потерявших работу. А во время пандемии немало специалистов, например музыканты, получали полные зарплаты даже тогда, когда не могли работать.

