Германия – это страна ЕС, где сейчас находится больше всего украинцев, и недаром. Украинка, живущая там, поделилась несколькими плюсами, которые она заметила за два года, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.
Какие есть плюсы жизни в Германии?
Питьевая вода из-под крана
Для украинки это идеально, ведь раньше ей приходилось набирать воду для дома в автоматах. Зато в Германии воду можно пить прямо из крана.
Простота в одежде
Немцам, по словам украинки, вообще неважно, как они выглядят – и никто не будет смотреть "косо" из-за одежды. Несмотря на то, что в Германии большинство людей достаточно обеспечены, к моде там относятся проще.
Украинка поделилась преимуществами жизни в Германии: смотрите видео
Активные пенсионеры
80-летние бабушки и дедушки ездят на велосипедах, очень активны и хорошо выглядят,
– поделилась девушка.
Высокие зарплаты
В Германии хорошо оплачиваются даже те профессии, на которых в Украине много заработать не удастся: уборщик, помощник на кухне, грузчик. В Германии на зарплату можно позволить все: и хорошо питаться, и путешествовать, и отдыхать.
Поддержка от государства
В Германии очень хорошие социальные выплаты на детей, и для взрослых, потерявших работу. А во время пандемии немало специалистов, например музыканты, получали полные зарплаты даже тогда, когда не могли работать.
