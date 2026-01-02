В Абу-Даби представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали самый продолжительный фейерверк в истории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gulf News.

Как прошло шоу фейерверков в Абу-Даби?

Встреча Нового года в Объединенных Арабских Эмиратах отметилась беспрецедентным праздничным зрелищем – и главным его событием стали фейерверки и световое шоу, продолжавшиеся над городом более часа, а именно – 62 минуты.

Именно такая невероятная продолжительность помогла установить рекорд Гиннеса – и сейчас фейерверк в Абу-Даби является самым продолжительным в истории человечества.

Во время празднования Нового года 120 000 гостей наблюдали за шоу с запуском 6500 дронов, что стало одним из самых масштабных в мире. Дроны создали аж 9 огромных 3D-композиций с цифровым обратным отсчетом, а сопровождалось все это специально написанной для события музыкой.

Празднование Нового Года в Абу-Даби: смотрите видео

К слову, несколько новых рекордов пытаются установить и в других городах ОАЭ – например, в Рас-эль-Хайме готовились поразить мир самым большим шоу в истории. Рекорд Гиннеса пытались установить на шестикилометровом участке от острова Аль-Марьян до острова Аль-Хамра.

Для того, чтобы обеспечить передвижение десятков тысяч гостей городов, организаторам новогодних празднований в Объединенных Арабских Эмиратах пришлось расширить входные и выходные дорожки, пешеходные дороги, а также усилить медицинскую помощь, поддержку и службы безопасности.

Все эти празднования – это часть более широкого Фестиваля шейха Заида, и именно он считается одним из крупнейших культурных мероприятий Абу-Даби.

Что еще следует знать о праздновании Нового года в мире?