Где в мире уже встретили Новый год – расскажет 24 Канал со ссылкой на AP.

Кто уже встретил Новый год?

По состоянию на 18:00 по киевскому времени Новый год уже отметили страны с часовыми поясами UTC+8 и далее на восток:

Океания

Новая Зеландия – одна из первых стран мира, где пробили новогодние куранты.

Австралия (Сидней, Мельбурн, Канберра).

Островные государства

Тихого океана:

Самоа,

Тонга,

Кирибати

Азия:

Япония,

Южная Корея,

Китай,

Тайвань,

Гонконг,

Сингапур,

Малайзия,

Филиппины,

Индонезия (часть страны).

Интересно! Как пишет The Guardian, остров Киритимати в отдаленной тихоокеанской стране Кирибати стал первым местом в мире, которое встретило Новый год. На Кирибати Новый 2026 год наступил 31 декабря в 12 часов дня по киевскому времени.

Кто будет праздновать чуть позже?

Европа, в частности Украина, еще ждет наступления Нового года. Традиционно празднование Нового года "движется" с запада на восток, охватывая планету в течение 26 часов. Уже через несколько часов эстафету подхватят страны Ближнего Востока, Европы, Африки, а завершат празднование США и страны Латинской Америки.



Какие страны мира первыми встретили Новый год / Фото Unsplash

В какой стране можно встретить Новый год аж 12 раз?