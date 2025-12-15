Сообщает 24 Канал со ссылкой на People.

В какой стране принято съедать 12 виноградин в новогоднюю ночь?

В новогоднюю ночь в Испании существует необычная, но очень популярная традиция – съедать 12 виноградин ровно в полночь, загадывая желание на каждый месяц будущего года. Считается, что ритуал приносит удачу, счастье и достаток.

Как пишет NRP, по одной из версий, эта традиция возникла в Мадриде в конце 19 века, когда местные виноделы ели виноград и пили шампанское в последний день года, чтобы использовать избыток винограда с прошлогоднего урожая.

В Испании принято съедать 12 виноградин в новогоднюю ночь / Фото Unsplash

Интересно, что в отдельных регионах Испании верят, что этот обряд защищает от злых сил и несчастий. Сегодня традиция давно вышла за пределы Испании и распространилась странами Латинской Америки, а также стала популярной в других частях мира.

Какое животное станет символом 2026 года?

По данным Almanac, в 2026 году наступит Год Лошади – седьмого знака животного китайского зодиака, который имеет 12-летний цикл, в котором каждый год поочередно символизирует одно из двенадцати животных.

Люди, рожденные в Год Лошади, энергичны, уверены в себе, свободны духом и естественно харизматичны. Они быстро мыслят, ценят независимость и стремятся к приключениям. В то же время им могут быть свойственны импульсивность, упрямство и повышенная эмоциональность. В целом Лошади ассоциируются с мощной энергией, оптимизмом и неиссякаемым энтузиазмом.

