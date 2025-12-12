Сообщает 24 Канал со ссылкой на History.

Почему елка – главный символ Нового года?

Традиция украшать дом растениями, которые остаются зелеными в течение года, появилась задолго до появления христианства. Народы по всему миру верили, что вечнозеленые растения обладают особой силой.

Ветки сосны, ели или пихты развешивали над дверями и окнами, считая, что они защищают дом от злых духов, ведьм, привидений и болезней.

Однако родиной современной рождественской и новогодней елки считается Германия. В XVI веке христиане начали приносить украшенные елки в свои дома.

Новогодняя елка / Фото Unsplash

По преданию, протестантский реформатор Мартин Лютер был первым, кто украсил елку зажженными свечами. Возвращаясь домой зимней ночью, он был поражен тем, как ярко сияли звезды сквозь ветви вечнозеленых деревьев.

Чтобы передать семье эту красоту, он поставил елку в главной комнате и украсил ее зажженными свечами.

Как появились искусственные елки?

Как пишет Britannica, традиция устанавливать елку на Рождество и Новый год быстро распространилась по миру, однако это начало вредить лесам, особенно в Германии. Поэтому в 1880-х годах немцы стали изготавливать первые искусственные деревья из гусиных перьев.

Оттуда они разошлись по разным странам, а впоследствии перья заменили более практичными материалами. Заметный скачок произошел в 1930-х, когда компания, производившая туалетные щетки, якобы использовала избыток продукции для создания искусственной елки.

Первые искусственные елки появились в Германии / Фото Unsplash

Такие елки приобрели значительную популярность, но их быстро заменили сначала алюминиевые, а затем пластиковые версии.

В США, по данным Американской ассоциации рождественских елок, в 2025 году 83% семей, которые планируют установить елку, выберут искусственную, тогда как только 17% планируют приобрести живые или свежесрезанные.

Почему елка всегда зеленая?