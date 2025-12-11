Сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет.

Как улица Григория Сковороды получила свое название?

Уже почти 2 года одна из самых известных улиц Харькова больше не носит имя русского поэта. Во время сессии городского совета 26 января 2024 года в городе переименовали 65 объектов, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками.

Среди них – Пушкинская. Теперь она названа в честь выдающегося украинского философа, поэта и мыслителя Григория Сковороды. Городской голова Харькова Игорь Терехов назвал это решение знаковым.

Улица Григория Сковороды в Харькове: смотрите на карте

"На бывшей улице Пушкинской были прилеты, имеем там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды", – заявил Терехов.

Какова история улицы Григория Сковороды в Харькове?

По данным Википедии, история улицы насчитывает более двухсот лет. Она возникла в начале XIX века как Немецкая. Именно здесь селились иностранные ремесленники, приглашенные основателем Харьковского университета Василием Каразиным.

Название Пушкинская улица получила в 1899 году, по случаю 100-летия со дня рождения Александра Пушкина.

После начала полномасштабной войны жители города неоднократно требовали избавиться от русского названия. Обсуждали как возвращение исторического названия Немецкая, так и вариант в честь Григория Сковороды. Окончательно в пользу украинского философа решение приняли 26 января 2024 года.

Сегодня улица Григория Сковороды остается одной из главных магистралей Харькова. Она простирается от площади Конституции до района, примыкающего к ипподрому возле Центрального парка.

