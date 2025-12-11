Сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет.
Как улица Григория Сковороды получила свое название?
Уже почти 2 года одна из самых известных улиц Харькова больше не носит имя русского поэта. Во время сессии городского совета 26 января 2024 года в городе переименовали 65 объектов, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками.
Среди них – Пушкинская. Теперь она названа в честь выдающегося украинского философа, поэта и мыслителя Григория Сковороды. Городской голова Харькова Игорь Терехов назвал это решение знаковым.
"На бывшей улице Пушкинской были прилеты, имеем там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды", – заявил Терехов.
Какова история улицы Григория Сковороды в Харькове?
По данным Википедии, история улицы насчитывает более двухсот лет. Она возникла в начале XIX века как Немецкая. Именно здесь селились иностранные ремесленники, приглашенные основателем Харьковского университета Василием Каразиным.
Название Пушкинская улица получила в 1899 году, по случаю 100-летия со дня рождения Александра Пушкина.
После начала полномасштабной войны жители города неоднократно требовали избавиться от русского названия. Обсуждали как возвращение исторического названия Немецкая, так и вариант в честь Григория Сковороды. Окончательно в пользу украинского философа решение приняли 26 января 2024 года.
Сегодня улица Григория Сковороды остается одной из главных магистралей Харькова. Она простирается от площади Конституции до района, примыкающего к ипподрому возле Центрального парка.
Почему улица Сумская в Харькове имеет такое название?
Сумская улица в Харькове является одной из древнейших, ее история насчитывает более 300 лет. Свое название она получила не случайно.
Именно здесь проходила дорога из Харькова через Золочев в Сумы, а дальше – в Глухов. Ее начали позиционировать как центральную улицу города только в 19 веке.
Интересно, что название улицы менялось лишь однажды в 1919 году. Тогда ее на короткое время переименовывали в честь Карла Либкнехта. Уже в 1945 году историческое название вернули, и с тех пор оно остается неизменным.