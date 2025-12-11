Повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську міську раду.

Дивіться також Легендарне місто Троя на берегах Дніпра: історик розкрив правду, де в Україні воно могло бути

Як вулиця Григорія Сковороди отримала свою назву?

Вже майже 2 роки одна з найвідоміших вулиць Харкова більше не носить ім'я російського поета. Під час сесії міської ради 26 січня 2024 року у місті перейменували 65 об'єктів, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками.

Серед них – Пушкінська. Тепер вона названа на честь видатного українського філософа, поета й мислителя Григорія Сковороди. Міський голова Харкова Ігор Терехов назвав це рішення знаковим.

Вулиця Григорія Сковороди у Харкові: дивіться на карті

"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди", – заявив Терехов.

Яка історія вулиці Григорія Сковороди у Харкові?

За даними Вікіпедії, історія вулиці налічує понад двісті років. Вона виникла на початку XIX століття як Німецька. Саме тут селилися іноземні ремісники, запрошені засновником Харківського університету Василем Каразіним.

Назву Пушкінська вулиця отримала у 1899 році, з нагоди 100-річчя від дня народження Олександра Пушкіна.

Після початку повномасштабної війни жителі міста неодноразово вимагали позбутися російської назви. Обговорювали як повернення історичної назви Німецька, так і варіант на честь Григорія Сковороди. Остаточно на користь українського філософа рішення ухвалили 26 січня 2024 року.

Сьогодні вулиця Григорія Сковороди залишається однією з головних магістралей Харкова. Вона простягається від майдану Конституції до району, що примикає до іподрому біля Центрального парку.

Чому вулиця Сумська у Харкові має таку назву?