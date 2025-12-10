Голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров розповів про те, де місто Троя могло бути в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на YouTube.
Дивіться також Місто під землею: скільки станцій має найбільше у світі метро
Де було розташоване місто Троя?
За словами історика, кияни тривалий час були переконані, що легендарна Троя була розташована саме в Україні. Він пояснив, як така ситуація склалась.
В 16 столітті кияни були переконані і розповідали про це мандрівникам, що Троя була на місці Києва. Вони демонстрували руїни, старі вали і водночас казали, подивіться, у нас є село Троєщина. А це ніщо інше, як залишки від славної Трої,
– розповів Алфьоров.
Пояснення історика: дивіться відео
Це дуже дивувало іноземних мандрівників, проте люди, які жили на території сучасного Києва, були дуже переконливими.
Ці ідеї були актуальним сотні років і ніхто не міг переконати киян у протилежному.
Що таке міф про Троянського коня?
Троянський кінь фігурував у одному із давньогрецьких міфів. За його допомогою греки проникли та здобули перемогу у Троянській війні, мовиться у Вікіпедії. Після цього вислів "Троянський кінь" здобув також і переносне значення.
Він означає робити щось хитре та підступне, щоб завдати прихованого удару в тил, коли цього очікують найменше.
Що означає таємничий малюнок на 500 гривнях?
- За словами Алфьорова, фонтан, який зображено на банкноті у 500 гривень, відтворює одну з головних філософських ідей мислителя.
- Алфьоров пояснив, що таким чином Сковорода передав ідею "нерівної рівності". Її суть у тому, що люди відрізняються здібностями та можливостями, але кожен може повністю реалізувати себе у власній мірі.
- Саме тому кожна людина має свій шлях і свою долю.