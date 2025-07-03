Сумська вулиця має дуже цікаву історію, адже її вік вже перевищує 300 років. Про це пише 24 Канал із посиланням на Ukrmedia.

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Чому Сумська вулиця так називається

Вона з'явилась наприкінці 17 століття. Спочатку це була коротка та бідна вулиця, яка обривалась на території сучасної Театральної площі.

Свою назву вона отримала ще тоді, адже цей відрізок дійсно був частиною дороги, яка вела до Сум. Відповідно до згадок тих часів, ця вулиця тоді вела з Харкова через Золочів у Суми, а звідти до Глухова і далі. Від моменту появи вулиці на ній зводили різні споруди, проте до сучасного вигляду ще біло дуже далеко.

Спершу там здебільшого з'являлись стайні та інші технічні будівлі, проте все змінилось вже у 19 столітті. Саме з цього моменту її і почали позиціонувати як центральну вулицю міста.



"Зоряне сяйво" в Харкові / Фото Медіапорт

Вона змінювалась, згодом та почали з'являтись маєтки. На тому місці, де раніше був ліс, розбили сад, а старий цвинтар, який теж там розташовувався, знесли.

Цікаво, що назва все ж змінювалась. У 1919 році вулицю короткий час перейменовували на честь Карла Лібкнехта, але історичну назву відновили в 1945 році.

З того часу вона залишається незмінною. Зараз це дуже гарна вулиця, яка є центральною у Харкові.

До слова, назви Волинської та Закарпатської областей України мають історико-географічне походження, а не адміністративне. Це і робить їх винятками серед інших областей.

Зокрема, назва "Закарпаття" означає "земля за Карпатами" – якщо дивитися з боку Наддніпрянської, "великої" України. Тобто це позначення виникло не як назва міста чи центру, а як регіональний термін, який закріпився у вжитку задовго до того, як Ужгород став адміністративним центром.