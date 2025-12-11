На Ukraine WOW также появились и новые уникальные экспонаты, которые дополнили выставку. Среди них коллекция крымского золота, за которую Украина судилась с Россией 10 лет, шляпа Руслана Багинского из плюща, приехавшая из Парижа, и даже можно послушать хор "Гомон" почти без очереди. Что еще интересного можно увидеть на обновленной Ukraine WOW – читайте в материале 24 Канала.

Сказочные локации Ukraine WOW

Сразу на входе всех встречает обновленный "Тоннель любви", который с приходом зимы покрылся слоем снега. Интересно, что этот "Тоннель любви" является полноразмерной копией настоящего, расположенного на Ровненщине.



Замерзший "Тоннель любви" / Ukraine WOW

А вот макеты украинских хат из разных регионов также присыпал первый снег.

Макеты украинских хат, покрытые снегом / Ukraine WOW, Виталий Ухов

Не устояла перед зимой и одна из самых популярных локаций на выставке – пруд с кувшинками, что кое-где покрылся льдом.

Замерзший пруд / Ukraine WOW, Виталий Ухов

В зоне "Художники" с помощью нейросетей оживили зимние пейзажи Виктора Зарецкого. Также в этой же локации появилась новая инсталляция – миниатюры залов Национального художественного музея Украины, Одесского национального академического театра оперы и балета, Национального музея литературы Украины, в которые можно заглянуть, а также сделать забавные фото и видео.

Идея для смешных фото от "Львов на джипе" / Ukraine WOW

А вот в зоне "Музыка" почти без очереди (если повезет) можно послушать "Щедрик" Николая Леонтовича в исполнении хора "Гомон". Поэтому если вы не успели выхватить билеты на концерт хора – благодаря VR-очкам вы сможете оказаться на сцене вместе с артистами.

Какие новые экспонаты можно увидеть на Ukraine WOW?

На выставке вы можете увидеть более ста экспонатов – от сабли гетмана Ивана Мазепы до чемпионского пояса боксера Александра Усика. А с 4 декабря по 11 января появились новые уникальные экспонаты. Среди них:

крымское золото из Сокровищницы Национального музея истории Украины: серьги, гривны, браслеты, венки, подвесы, медальоны и кольца I века нашей эры и другие драгоценности;

Коллекция "Крымские сокровища" / Ukraine WOW

Это часть коллекции, за которую наша страна почти десять лет судилась с россиянами в нидерландском суде.

"Граматка" Пантелеймона Кулиша 1857 года – первый украиноязычный букварь в Приднепровской Украине, который автор издал в собственной типографии.



"Граматка" Кулиша / Ukraine WOW

В "Граматке" Кулиш употребил собственное правописание – кулишевку, которая впоследствии получила популярность и легла в основу современного украинского правописания. Букварь служил универсальным учебником для начального образования как детей, так и взрослых. Также он был своеобразным справочником, который содержал необходимые знания.

Также на выставке вы можете увидеть:

макет морского дрона MAGURA;

шляпу из плюща, которую Руслан Багинский создал для витрины парижской Galeries Lafayette;

статуэтки "Оскар" Анатолия Кокуша, которые он получил в 2006 году за чрезвычайные научные и технические достижения в кинематографе. Благодаря его разработкам были сняты такие известные фильмы, как "Титаник", "Форсаж", "Миссия невыполнима", "Аватар" и другие;

два новых кубка NAVI;

олимпийские медали украинских спортсменов, полученные в разные годы;

кубок Элины Свитолиной WTA Finals 2018 – одного из самых престижных турниров в теннисе.

Новые экспонаты / Ukraine WOW

Когда пойти на выставку и сколько стоит билет?

Выставка Ukraine WOW будет работать до 11 января включительно. График работы:

Вторник – четверг: с 11:00 до 20:00;

Пятница – суббота: с 10:00 до 21:00;

Воскресенье: с 10:00 до 20:00;

Понедельник – выходной.

График работы в праздничные дни:

24 декабря: с 11:00 до 16:00;

25 декабря выставка работает в обычном режиме (10:00 – 20:00);

31 декабря: с 11:00 до 16:00;

1 января – выходной.

Билеты можно приобрести на сайте Concert.ua. Цена полного билета – 350 гривен.