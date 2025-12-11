На Ukraine WOW також з'явилися і нові унікальні експонати, які доповнили виставку. Серед них колекція кримського золота, за яку Україна судилася з Росією 10 років, капелюх Руслана Багінського з плюща, що приїхав із Парижа, та навіть можна послухати хор "Гомін" майже без черги. Що ще цікавого можна побачити на оновленій Ukraine WOW – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Казкові локації Ukraine WOW

Одразу на вході усіх зустрічає оновлений "Тунель кохання", який з приходом зими вкрився шаром снігу. Цікаво, що цей "Тунель кохання" є повнорозмірною копією справжнього, що розташований на Рівненщині.



Замерзлий "Тунель кохання" / Ukraine WOW

А ось макети українських хатинок з різних регіонів також присипав перший сніг.

Макети українських хат, вкриті снігом / Ukraine WOW, Віталій Ухов

Не встояла перед зимою й одна з найпопулярніших локацій на виставці – ставок з лататтям, що подекуди вкрився кригою.

Замерзлий ставок / Ukraine WOW, Віталій Ухов

У зоні "Митці" за допомогою нейромереж оживили зимові пейзажі Віктора Зарецького. Також у цій же локації з'явилася нова інсталяція – мініатюри залів Національного художнього музею України, Одеського національного академічного театру опери та балету, Національного музею літератури України, в які можна зазирнути, а також поробити кумедні фото і відео.

Ідея для смішних фото від "Левів на джипі" / Ukraine WOW

А ось у зоні "Музика" майже без черги (якщо пощастить) можна послухати "Щедрик" Миколи Леонтовича у виконанні хору "Гомін". Тож якщо ви не встигли вихопити квитки на концерт хору – завдяки VR-окулярам ви зможете опинитися на сцені разом з артистами.

Які нові експонати можна побачити на Ukraine WOW?

На виставці ви можете побачити понад сто експонатів – від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика. А з 4 грудня до 11 січня з'явилися нові унікальні експонати. Серед них:

кримське золото зі Скарбниці Національного музею історії України: сережки, гривни, браслети, вінки, підвіси, медальйони й каблучки І століття нашої ери та інші коштовності;

Колекція "Кримські скарби" / Ukraine WOW

Це частина колекції, за яку наша країна майже десять років судилася з росіянами в нідерландському суді.

"Граматка" Пантелеймона Куліша 1857 року – перший україномовний буквар у Наддніпрянській Україні, який автор видав у власній друкарні.



"Граматка" Куліша / Ukraine WOW

У "Граматці" Куліш ужив власний правопис – кулішівку, яка згодом здобула популярність лягла в основу сучасного українського правопису. Буквар слугував універсальним підручником для початкової освіти як дітей, так і дорослих. Також він був своєрідним довідником, який містив найнеобхідніші знання.

Також на виставці ви можете побачити:

макет морського дрона MAGURA;

капелюх із плюща, який Руслан Багінський створив для вітрини паризької Galeries Lafayette;

статуетки "Оскар" Анатолія Кокуша, які він отримав у 2006 році за надзвичайні наукові й технічні досягнення в кінематографі. Завдяки його розробкам були зняті такі відомі фільми, як "Титанік", "Форсаж", "Місія нездійсненна", "Аватар" та інші;

два нові кубки NAVI;

олімпійські медалі українських спортсменів, здобуті в різні роки;

кубок Еліни Світоліної WTA Finals 2018 – одного з найпрестижніших турнірів у тенісі.

Нові експонати / Ukraine WOW

Коли піти на виставку і скільки коштує квиток?

Виставка Ukraine WOW працюватиме до 11 січня включно. Графік роботи:

Вівторок – четвер: з 11:00 до 20:00;

П'ятниця – субота: з 10:00 до 21:00;

Неділя: з 10:00 до 20:00;

Понеділок – вихідний.

Графік роботи у святкові дні:

24 грудня: з 11:00 до 16:00;

25 грудня виставка працює у звичайному режимі (10:00 – 20:00);

31 грудня: з 11:00 до 16:00;

1 січня – вихідний.

Квитки можна придбати на сайті Concert.ua. Ціна повного квитка – 350 гривень.