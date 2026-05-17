Виставка з іншого боку розкриває бойовий шлях українських військових за допомогою сучасного живопису. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про виставку "Проєкт 12" та як вона проходила?

У столиці 16 травня відкрилася виставка "Проєкт 12", присвячена 12 рокам війни. На заході представили 12 картин прифронтових міст, у боях за які брали участь батальйон "Вовки да Вінчі" та рота "Гонор".

Автор картин – художник зі Слов'янська Сергій Сметанкін, який і досі живе у прифронтовому місті, відходить від простого висвітлення подій і демонструє на полотні військове життя у найнапруженішому стані.

Начальник групи комунікацій батальйону "Вовки да Вінчі" Шевельов Антон розповів 24 Каналу, що сама ідея експозиції народилася після певного усвідомлення того, що війна в Україні триває 12 рік.

Він зазначив, що основна мета заходу – не просто через "світлини" нагадати людям про війну, а зробити це через мистецтво.

Ми через співпрацю з цивільними та художниками розмовляємо через мистецтво про війну та нагадуємо, що бойові дії це не тільки втрати, це міста, які для нас дуже важливі. І немає значення, які з цих територій перебувають в окупації, але це наші міста й ми продовжуємо стояти, ми продовжуємо триматися,

– розповів Шевельов.

Що відомо про батальйон "Вовки да Вінчі" та роту "Гонор"?

"Вовки да Вінчі" – підрозділ ЗСУ, який з 2014 року стоїть на захисті та бореться за незалежність України. У липні 2014 року було створено штурмову роту, яку 3 грудня очолив Дмитро Коцюбайло. У серпні 2015 року рота стала першою окремою штурмовою ротою ДУК. Підрозділ вже тоді виконував завдання по всій лінії фронту. До початку повномасштабного вторгнення рота базувалася в Авдіївці, що на Донеччині.

З 8 квітня 2022 року підрозділ увійшов до складу ЗСУ, як перша тактична група "Вовки Да Вінчі", яка брала участь у боях під Авдіївкою, у Запорізькій області, на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині та Луганщині.

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло – перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України. Він загинув на початку березня 2023 року. Щоб вшанувати його пам'ять, у Львові відкрили фонтан, який виготовлений із кортенової сталі, такого ж металу, як і Меморіал Героїв Небесної Сотні. Напис на ньому каже: "Нехай не заржавіють наші серця".

У 2024 році батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив про призначення Сергія Філімонова командиром, який раніше очолював штурмову роту "Гонор". До війни Філімонов був громадським діячем та активним учасником Революції Гідності. Бойовий шлях розпочав добровольцем у 2014 році. Тоді брав участь у звільненні Маріуполя, пройшов Іловайськ та інші гарячі точки.