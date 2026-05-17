Выставка с другой стороны раскрывает боевой путь украинских военных с помощью современной живописи. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о выставке "Проект 12" и как она проходила?

В столице 16 мая открылась выставка "Проект 12", посвященная 12 годам войны. На мероприятии представили 12 картин прифронтовых городов, в боях за которые участвовали батальон "Волки да Винчи" и рота "Гонор".

Автор картин – художник из Славянска Сергей Сметанкин, который до сих пор живет в прифронтовом городе, отходит от простого освещения событий и демонстрирует на полотне военную жизнь в напряженном состоянии.

Картина Сергей Сметанкина / Фото 24 Канала

Начальник группы коммуникаций батальона "Волки да Винчи" Шевелев Антон рассказал 24 Каналу, что сама идея экспозиции родилась после определенного осознания того, что война в Украине продолжается 12 год.

Он отметил, что основная цель мероприятия – не просто через "фотографии" напомнить людям о войне, а сделать это через искусство.

Мы через сотрудничество с гражданскими и художниками разговариваем через искусство о войне и напоминаем, что боевые действия это не только потери, это города, которые для нас очень важны. И не имеет значения, какие из этих территорий находятся в оккупации, но это наши города и мы продолжаем стоять, мы продолжаем держаться,

– рассказал Шевелев.

Что известно о батальоне "Волки да Винчи" и роте "Гонор"?

"Волки да Винчи" – подразделение ВСУ, которое с 2014 года стоит на защите и борется за независимость Украины. В июле 2014 года была создана штурмовая рота, которую 3 декабря возглавил Дмитрий Коцюбайло. В августе 2015 года рота стала первой отдельной штурмовой ротой ДУК. Подразделение уже тогда выполняло задачи по всей линии фронта. До начала полномасштабного вторжения рота базировалась в Авдеевке, Донецкой области.

С 8 апреля 2022 года подразделение вошло в состав ВСУ, как первая тактическая группа "Волки Да Винчи", которая участвовала в боях под Авдеевкой, в Запорожской области, в Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской.

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло – первый доброволец, который прижизненно получил звание Героя Украины. Он погиб в начале марта 2023 года. Чтобы почтить его память, во Львове открыли фонтан, который изготовлен из кортеновой стали, такого же металла, как и Мемориал Героев Небесной Сотни. Надпись на нем говорит: "Пусть не заржавеют наши сердца".

В 2024 году батальон "Волки Да Винчи" объявил о назначении Сергея Филимонова командиром, который ранее возглавлял штурмовую роту "Гонор". До войны Филимонов был общественным деятелем и активным участником Революции Достоинства. Боевой путь начал добровольцем в 2014 году. Тогда участвовал в освобождении Мариуполя, прошел Иловайск и другие горячие точки.