Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что картину Куинджи вернули в Мариуполь из Донецка. Вероятно это было сделано для того, чтобы открыть все корпуса Мариупольского музея краеведения, которые объединили в единый комплекс, как это было в советское время.

Оригинальную ли картину вернули в Мариуполь?

Андрющенко объяснил, что частичная галерея Куинджи и его дом-музей, которые были созданы Украиной до начала оккупации, входят в этот комплекс. Россияне, вероятно, хотят открыть их и продемонстрировать, что они там есть.

К слову. Ранее Петр Андрющенко рассказывал, что россияне вывезли из Краеведческого музея и Художественного музея в Мариуполе, в частности три картины Куинджи и одно полотно Ивана Айвазовского, а также три уникальные иконы.

"Однако есть определенное сомнение, что россияне передали в Мариуполь именно оригинал картины, а не копию. Потому что в музее до оккупации была, кроме оригинала, еще и довольно неплохая копия. И без тщательной экспертизы отличить ее от оригинальной картины неспециалисту невозможно", – подчеркнул он.

Однако этим событиям предшествовала история, когда директор Мариупольского краеведческого музея (Наталья Капусникова. – 24 Канал) после оккупации Мариуполя отдала россиянам сначала копию картины Куинджи, которая у нее хранилась в сейфе. Россияне с этой копией поехали в Донецк, сделали экспертизу, вернулись и потребовали оригинал. Она его выдала, как отметил руководитель Центра изучения оккупации. Как оказалось он хранился у нее дома.

Тогда россияне вывезли оригинал. А вот что именно они вернули сейчас, не знает никто. Узнать можно будет только тогда, когда будет доступ к этой картине и можно будет провести экспертизу,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

В то же время уже не вернется в Мариуполь большая часть коллекции медалей художника-медальера Ефима Хараберта. Она, по словам Андрющенко, была украдена и находится в частной коллекции у россиян, которые были причастны к оккупации.

Эта коллекция медалей достаточно специфической эпохи монументализма. Они являются произведением искусства и национальным наследием Украины. Целевая аудитория этой коллекции довольно мала в отличии, например, от живописи, поэтому россияне воспользовались этим и забрали ее.

Кроме того, по его словам, неизвестно где находится большая коллекция первых печатных книг, которые представляют огромную ценность. Они так же были вывезены из Мариуполя в Донецк.

Интересно. Архип Куинджи выдающийся украинский художник урумского происхождения, который родился в 1841 году в Мариуполе. Пейзажи Куинджи известны во всем мире, в своем творчестве он сочетал стили импрессионизма и романтизма. Самые известные картины художника: "Млечный путь в Мариуполе", 1875, "Украинская ночь", 1876, "Березовая роща", 1879, "Лунная ночь на Днепре", 1880, "Море. Крым" (1898 – 1908).

Это большая печаль, потому что именно так мы теряем наше наследие. Однако наши чиновников пока ничего не сделали в этом направлении. Нет исков, уголовных производств, экспертиз и даже полноценного описания всего, что мы потеряли из-за оккупации – не только в Мариуполе, а во всем Приазовье,

– отметил Петр Андрющенко.

Также россияне, как отметил он, пытаются присвоить себе Архипа Куинджи, поэтому приходится отстаивать тот факт, что он является выдающимся украинским художником.

Ранее россияне открыли восстановленный драмтеатр в Мариуполе: что известно?

В конце декабря 2025 года оккупанты торжественно открыли драмтеатр в Мариуполе, который был разрушен в марте 2022 года во время российской оккупации. Известно, что по разным подсчетам, в театре погибло от 300 до 600 человек, которые там скрывались.

Почти четыре года после трагедии россияне открыли театр после так называемой "реставрации". Во время торжеств в театре показали спектакль "Червоненький цветок" по русской сказке и концерт, который посетили прокремлевские деятели.

В то же время Андрей Хлывнюк лидер "Бумбокса" возмутился этим событием. Он вспомнил, что группа в 2022 году, за два дня до полномасштабного вторжения, сыграла последний концерт перед ударом по драмтеатру. Он назвал торжества в Мариуполе открытием "театра на крови", которые прошли так, "будто ничего не произошло, будто этих людей не было совсем".