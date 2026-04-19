Масштабы разграбления на оккупированных территориях до сих пор остаются неизвестны. Об этом пишет Associated Press.

Сколько культурных ценностей Украины награбила Россия?

По данным Министерства культуры Украины, по состоянию на март 2026 года Россия уничтожила или повредила 1707 объектов культурного наследия и 2503 объекта культурной инфраструктуры, включая концертные площадки и галереи.

Более 2,1 миллиона музейных предметов остаются на оккупированных Россией территориях.

На территориях, которые Украина вернула с 2022 года, подтверждено разграбление более 35 тысяч музейных экспонатов.

Значительные части территории Украины находятся под российской оккупацией еще с 2014 года, и много первичной документации было потеряно, уничтожено или вывезено.

Россия пытается формализовать контроль над захваченными коллекциями. В 2023 году она изменила законодательство, включив 77 украинских музеев на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в свой национальный каталог. Эксперты говорят, что это фактически делает невозможным возвращение похищенных работ.

Назначенная министром культуры Украины в октябре 2025 года Татьяна Бережная заявила, что оцифровка станет ключевым приоритетом ее ведомства для сохранения коллекций.

Если бы мы оцифровали их заранее, то знали бы, сколько объектов было похищено и как они выглядят,

– сказала она.

Недавнее дело в Европе вселяет надежду. В марте польский суд постановил, что гражданина России Александра Бутягина можно экстрадировать в Украину по обвинению в незаконных раскопках в Крыму и вывозе артефактов.

Бутягина задержали в Польше в прошлом году по запросу Украины. Решение суда еще может быть обжаловано.

Это первый случай, когда гражданин России может предстать перед судом за преступления против культурного наследия Украины, связанные с оккупированной территорией.

Чем история Херсонского художественного музея исключительна

После освобождения Херсона в конце 2022 года директор Херсонского художественного музея Алина Доценко вернулась в заведение и увидела пустые хранилища и полки. Из музея исчезли тысячи произведений искусства.

До начала полномасштабной войны коллекция музея насчитывала более 14 тысяч экспонатов из разных стран мира. Во время отступления российские войска вывезли значительную часть фондов грузовиками в оккупированный Крым. Судьба почти 10 тысяч предметов до сих пор неизвестна.

Случай с Херсонским музеем является особым, поскольку потери удалось четко зафиксировать. Еще до войны Алина Доценко фотографировала все музейные предметы и создавала цифровой архив. Во время оккупации Херсона она спрятала жесткие диски с данными, а после освобождения города вернула их.

Теперь этот архив стал одним из самых полных доказательств похищения культурных ценностей во время войны. Благодаря ему украинские прокуроры могут сотрудничать с Интерполом для поиска пропавших работ и привлечения виновных к ответственности.

В то же время во многих других регионах Украины подобной документации нет. Поэтому доказать факт похищения в суде значительно сложнее, ведь каждый потерянный предмет нужно подтверждать отдельно.

Бывшая директор Донецкого областного художественного музея Галина Чумак в 2014 году выехала из оккупированного города, забрав каталоги, где была зафиксирована лишь часть коллекции из примерно 15 тысяч работ.

Она год перевозила эти документы через блокпосты на подконтрольную Украине территорию. Каталоги, содержащие данные чуть более чем о тысяче экспонатов, остались единственным доказательством существования части коллекции. Сейчас украинский предприниматель Александр Величко занимается их оцифровкой.

После завершения базу данных передадут государственным органам для юридической работы по возвращению похищенного. По словам украинских чиновников, большинство дел по стране больше напоминают донецкий случай, чем херсонский.

В Офисе Генерального прокурора сообщают о десятках уголовных производств по преступлениям против культуры, которые включают мародерство, повреждения и уничтожения объектов.

Одним из приоритетных остается дело Херсонского музея именно благодаря сохраненному цифровому архиву.

Следователи также отмечают, что российские силы часто вывозят инвентарные книги и другую документацию, из-за чего трудно установить полный перечень похищенного. В таких случаях прокуроры вынуждены использовать открытые источники: фотографии, аукционные каталоги и другие следы в интернете. Это сложный и длительный процесс, который не позволяет полностью восстановить пропавшие коллекции.

В то же время преступления против культурного наследия не имеют срока давности по международному праву.