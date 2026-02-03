Об этом стало известно из телеграм-канала "Атеш".
Смотрите также Россияне ударили по роддому в Запорожье: количество пострадавших возросло
Какова сейчас ситуация в оккупированной части Запорожской области?
По информации украинских партизан, бойцы российского 78-го полка "Ахмат Север" активно готовятся к захвату наиболее оборотных предприятий Токмака Запорожской области. После инвентаризации активов их передадут под контроль структур из Грозного.
Сейчас оккупационная власть оказывает системное давление на владельцев аграрных компаний и торговых сетей.
По данным агентов "Атеш", репрессии против местных предпринимателей усиливаются ежедневно и имеют целью заставить их добровольно передать свое имущество кадыровцам. Военные угрожают фабрикацией уголовных дел и незаконными проверками, которые фактически являются формальным основанием для рейдерского захвата.
Ситуация в Токмаке наглядно подтверждает колониальную политику Москвы, которая отдает украинские города на разграбление своим верным подразделениям в обмен на содержание фронта,
– добавляет "АТЕШ".
Местные жители сообщают о регулярном присутствии вооруженных людей в офисах предприятий. Оккупационная власть осуществляет попытки навязать "внешнее управление" из числа приближенных к кадыровским командирам лиц.
О каких мародерствах россиян известно?
В октябре 2025 года российские власти легализовали процесс присвоения недвижимости украинцев на оккупированных территориях из-за признания ее "бесхозным имуществом". Поэтому жилые и нежилые объекты в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях подпадают под эту инициативу.
В оккупированном Мариуполе россияне активно занимаются мародерством. Активисты "Желтой ленты" рассказали, что сейчас маршрутки и коммунальные автобусы в Мариуполе заправляют ничтожно мало – только на 20 – 30%. Остальное топливо "перераспределяется". Она якобы идет на военные нужды российской армии.
Россия присвоила себе бренд "Мелитопольская черешня" с помощью Роспатента. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выразила готовность регистрировать другие украинские географические указания, не только черешню.