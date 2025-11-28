Відео, як хор "Гомін" а капела співає "Щедрик", з'явилось у їхньому тікток-акаунті. Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Мурашки по шкірі: легендарний "Щедрик" прозвучав в одній із кав'ярень Львова
Львівський муніципальний хор "Гомін" співає легендарну пісню Миколи Леонтовича у рамках програми "Той самий Щедрик". У різдвяному турі глядачі можуть послухати й інші щедрівки й колядки у виконанні колектив: "Ой сивая тая зозуленька", "Добрий вечір тобі", "Рай розвився", "Ой як же було із прежди віка" та багато інших.
Різдво – це про єдність, про світло, яке ми даруємо одне одному. Співаймо разом, щоб українське Різдво звучало голосно, щиро й натхненно там, де ми є,
– йдеться в одному з дописів "Гомону" в інстаграмі.
Важливо! Ознайомитись з датами концерту хору "Гомін" і купити квитки можна за посиланням.
Реакція мережі
Мережу вразив "Щедрик" у виконанні "Гомону". Відео вже зібрало понад 45 тисяч переглядів.
- "Мурахи по всьому тілі".
- "Браво".
- "Це так гарно".
Що відомо про хор "Гомін"?
Львівський муніципальний хор "Гомін" заснували у 1988 році при обласному відділенні Музичного товариства України.
Колектив існує вже понад 30 років і за цей час відіграв концерти не лише в України, але й за кордоном: у США, Польщі, Франції, Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Швеції та інших країнах.
У репертуар "Гомону" входять народні, повстанські та сучасні пісні, твори українських, європейський та американських композиторів.
У 2023 році колектив увійшов до складу Львівського органного залу. Головним диригентом та художнім керівником хору є Вадим Яценко.
Популярність до "Гомону" прийшла влітку цього року, коли артисти а капела виконали пісню "Цей сон" Степана Гіги.