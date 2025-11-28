Відео, як хор "Гомін" а капела співає "Щедрик", з'явилось у їхньому тікток-акаунті. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Мурашки по шкірі: легендарний "Щедрик" прозвучав в одній із кав'ярень Львова

Львівський муніципальний хор "Гомін" співає легендарну пісню Миколи Леонтовича у рамках програми "Той самий Щедрик". У різдвяному турі глядачі можуть послухати й інші щедрівки й колядки у виконанні колектив: "Ой сивая тая зозуленька", "Добрий вечір тобі", "Рай розвився", "Ой як же було із прежди віка" та багато інших.

Різдво – це про єдність, про світло, яке ми даруємо одне одному. Співаймо разом, щоб українське Різдво звучало голосно, щиро й натхненно там, де ми є,

– йдеться в одному з дописів "Гомону" в інстаграмі.

Важливо! Ознайомитись з датами концерту хору "Гомін" і купити квитки можна за посиланням.

Реакція мережі

Мережу вразив "Щедрик" у виконанні "Гомону". Відео вже зібрало понад 45 тисяч переглядів.

"Мурахи по всьому тілі".

"Браво".

"Це так гарно".

Що відомо про хор "Гомін"?