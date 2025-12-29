Впродовж року журналісти 24 Каналу побували на різноманітних концертах українських та світових артистів, культурних фестивалях і театральних виставах. Тож із захопленням спостерігали за грою акторів під час "Я бачу, вас цікавить пітьма", співали разом з "Океаном Ельзи" та тисячами шанувальників і відчували мурашки від голосів хору "Гомін". Детально про 8 найцікавіших заходів, на яких побували журналісти 24 Каналу – далі в матеріалі.

Театральні відкриття

Мюзикл "Червона рута" у Національному театрі імені Марії Заньковецької став однією з тих постановок, які протягом року стабільно збирають аншлаги. Наші журналісти побували за лаштунками цієї тригодинної вистави про життя українського композитора Володимира Івасюка. Мюзикл яскравий та емоційний: музика, танці та світло тримають увагу глядача протягом усіх трьох годин. Під час перегляду створюється відчуття подорожі в часи.

Головні ролі у "Червоній руті" виконують Артем Слюсаренко, Марк Дробота, Діана Каландарішвілі та заслужена артистка України Наталія Поліщук-Московець.

Ми зробили дуже динамічну історію, в якій одразу кілька фіналів. І після кожного фіналу глядач думає, що це кінець, але ні. Окрім цього, ця вистава дуже патріотична. Після неї люди донатять у декілька разів більше. "Червона рута" справді об'єднує і це не може не тішити,

– поділився режисер Максим Голенко.

Вистава "Червона рута" / Фото @pyrozhenka_photo

Ще однією знаковою театральною подією стала вистава "Я бачу, вас цікавить пітьма", поставлена за романом Ілларіона Павлюка. Цю постановку команда визначила як "історію одного воскресіння". Впродовж двох з половиною годин зал переживав усю палітру емоцій – від напруженої тиші до вибухів сміху.

Це було лячно й водночас захопливо. Фінал не просто викликав сльози, він змусив мене ридати. Я вийшла з залу й ще довго не могла оговтатися. Провалилася в цю історію всім тілом і свідомістю. Рефлексувала кілька днів і точно можу сказати – команда, яка працювала над виставою, створила витвір мистецтва, який заслуговує на успіх та інтерес. Це була подорож у пітьму, яка навчила слухати, відчувати й бачити по-новому,

– зазначила журналістка Христина Кобак.

Фестивалі та концерти

Влітку "Океан Ельзи" провів чотири благодійні концерти просто неба у Львові, де лунали як хіти, так і треки з нового альбому гурту. У різні дні на сцену з музикантами виходили – Павло Гудімов, Ірина Швайдак з "Один в каное", а також YAKTAK і SHUMEI.

Безмежно дякуємо за це фантастичне єднання. Так, ми не змогли зібратися разом одного вечора на "Арені Львів", але справжня любов і взаємопідтримка дозволили нам за чотири вечори все ж таки зібрати наш львівський стадіон. І зробити це по-особливому – тепло, щиро, разом,

– зазначили музиканти у своєму інстаграмі.

За чотири концерти гурту "Океан Ельзи" у Львові вдалося зібрати понад 7,7 мільйона гривень на РЕБи для військових медиків.

У липні в Києві під гаслом "Надихає. Об'єднує. Допомагає" пройшов Atlas Festival 2025. Понад 70 тисяч відвідувачів протягом трьох днів насолоджувалися виступами артистів на шести сценах: Main Stage, Star Stage, Aurora Srage, Shelter Stage, Coca-Cola Stage та Blockbuster Mall Stage. У лайн-апі – гурти "Океан Ельзи", "Бумбокс", The Rasmus, співак Артем Пивоваров, виконавиці Анна Трінчер, KOLA та багато інших.

Перебуваючи на Atlas Festival 2025, редакція 24 Каналу оперативно висвітлювала подію в телеграм-каналі Show must go on.

Головною метою Atlas Festival 2025 стала допомога українським військовим. Разом із фондом "Повернись живим" та ПриватБанком організатори фестивалю зібрали понад 106 мільйонів гривень на проєкт "Дронопад".

Особливою подією жовтня став концерт переможців Євробачення-2024 у Києві. Nemo вперше приїхали до України.

Ми думаємо, що наш приїзд став такою дивовижною демонстрацією того, що може зробити культура. Бачити українську культуру в музиці завдяки друзям, які займаються кіно, завдяки вашій їжі, показує нам, наскільки потрібна культура, щоб мати відчуття ідентичності, і наскільки важливі мистецтво та культура – навіть у темні часи у світі. І ми віримо, що спільне поширення мистецтва – це те, що робить життя вартим того, щоб жити,

– поділилися Nemo під час концерту.

На сцені київського клубу Atlas вони виконували пісні з альбому Arthouse. Крім того, в дуеті з Jerry Heil заспівали The Code та трек "Додай гучності (12 points)".

У листопаді на території !FESTrepublic у Львові відбувся фестиваль "Земля Поетів". Цей дводенний захід зібрав близько 200 митців і понад 5 тисяч гостей.

У межах фестивалю провели понад 50 подій під гаслом "Поети творять націю". Цьогоріч фокус зробили на темі пам'яті – згадували авторів міжвоєнного періоду, січових стрільців, галицьких модерністів, класиків Празької школи та поетів-емігрантів. Аншлаги на "Землі поетів" зібрали Сергій Жадан, Юлія "Тайра" Паєвська, Мар'яна Савка та інші зірки поезії.

Крім того, для відвідувачів влаштували театральні постановки, музично-поетичні перформанси та драйвові концерти.

"Земля поетів" у Львові / Фото з фейсбук-сторінки фестивалю

Благодійні аукціони під час фестивалю принесли понад 400 тисяч гривень на потреби 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Ще однією не менш важливою культурною подією цього року стали концерти Артема Пивоварова у Києві. Артист потрапив до Книги рекордів України як перший виконавець, який провів 7 грандіозних шоу у "Палаці спорту", які відвідали 73 тисячі глядачів.

Кожен виступ був продуманим до деталей: складні трюки, світлові ефекти та вражаюча режисура. Над шоу працювали понад 500 осіб, а сам Артем Пивоваров розкрився як артист, який максимально віддається своїй справі й щиро любить те, що робить.

Хор "Гомін" – феномен року

Окреме місце цьогоріч займають виступи львівського хору "Гомін" на чолі з Вадимом Яценком. Влітку колектив підкорив тікток, а за ним – і всю Україну. Квитки на концерти "Гомону" розкуповують блискавично.

Водночас нашій редакції вдалося побувала на виступі хористів у Львівському органному залі, де хор "Гомін" виконав "Літургію Іоана Золотоустого" Миколи Леонтовича, а також журналісти 24 Каналу відвідали концерт "Цей хор, цей хор" у Львівській Опері.

Згодом "Гомін" вирушив у європейський тур. У Варшаві Марта Гнат поспілкувалася з Вадимом Яценком, який подякував шанувальникам за підтримку.

Ми будемо з усіх сил старатись далі працювати, щоб це все не стало просто яскравим вибухом, а було сталою традицією,

– зазначив артист.

Вадим Яценко / Фото з інстаграм-сторінки хору "Гомін"

Зауважимо, що всі ці культурні події об'єднує одне – вони не просто розважають, а надихають, допомагають нашій культурі та об'єднують українців у складний час.