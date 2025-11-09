Оскільки хор вирушив у тур містами Європи, редакція 24 Каналу відвідала один із концертів "Гомону" у Варшаві, а також поспілкувалась з художнім керівником та диригентом хору Вадимом Яценком.

Як пройшов концерт хору "Гомін" у Варшаві?

8 та 9 листопада колектив мав по два концерти у польській столиці. Місце проведення – Музей історії Польщі. Глядачі зустрічали хор гучними оплесками. Дівчата та хлопці вийшли на сцену у чорно-білому вбранні, а на їх фоні вирізнявся саме Вадим Яценко, який був одягнутий у чорні штани та такого ж кольору сорочку, яка вирізнялась оригінальною вишивкою.

Хор "Гомін" у Варшаві / Фото 24 Каналу

Репертуар колективу дуже широкий, та в програмі, яка вибрана на цей тур, можна було почути як нові для себе пісні, так і знамениті: "Червона рута", "Гуцулка Ксеня", "Цей сон" та інші.

Кожна виконана пісня завершувалась гучними оплесками та вигуками: "Браво". Що цікаво, під час виступів учасники колективу розігрували смішні сценки між собою, що тільки додавало емоційності у глядачів.

Оскільки репертуар "Гомону" різножанровий, то можна було почути як ніжні романси, так і відчути драйв і ритм, від чого хотілось не тільки підспівувати, а й підтанцьовувати. Під час виконання пісні "Коли заснули сині гори" у багатьох глядачів забриніли сльози на очах, адже таке ніжне та глибоке виконання артистів не могло залишити байдужим просто нікого.

Варто звернути увагу ще й на те, що "Гомін" уміло комунікує з глядачами під час виступу. З'являється відчуття, що ти частина не просто великого залу, а й самого хору. Наприкінці концерту Вадим Яценко залучив публіку до спільного виконання легендарної пісні Володимира Івасюка – "Червона рута".

Художній керівник хору також взяв слово, де розповів, що за останній період часу колективу вдалось зібрати на потреби ЗСУ майже 9 мільйонів гривень. Сьогодні у них триває великий збір на 50 автівок для 50 підрозділів. 25 автомобілів уже було передано на фронт.

Сьогодні всі охочі можуть долучитись до збору "Народний гомін" і допомогти пришвидшити збір коштів на потреби Сил оборони України.

На усіх концертах глядачі долучаються до допомоги ЗСУ, тому Варшава не стала винятком. Організатор концерту взяв слово й провів аукціон – хто заплатить найбільше за поштові марки з підписом начальника ГУР Кирила Буданова, а також за синьо-жовтий стяг з підписами усіх учасників хору "Гомін". Від так, за прапор заплатили 2 тисячі злотих, а за марки – 5 тисяч злотих.

Учасники хору "Гомін" з родиною, яка придбала марки за донат на ЗСУ / Фото 24 Каналу

Після завершення аукціону хор ще раз вийшов на сцену й заспівав фінальну пісню. Співаки декілька разів поклонились перед глядачами та публіка все не хотіла відпускати "Гомін" й продовжувала аплодувати неймовірному концерту та незабутнім враженням.

Вадим Яценко про концерти за кордоном та звернення до всіх шанувальників "Гомону"

За лаштунками журналістам 24 Каналу вдалось поспілкуватись з Вадимом Яценком, який цими днями отримав звання заслуженого артиста України. Ми поцікавились, чи сподобалась йому варшавська публіка.

Прекрасно. І знову ж таки питання у тому, наскільки вона варшавська. Якщо говорити про Польщу, то що сьогодні (ред. – 8 листопада), що позавчора, коли ми були в Любліні, то публіка дуже тепла, дуже класна. Ми ні на що інше не розраховували, бо розуміли, що основна цільова аудиторія це будуть українці, які зараз є тут,

– щиро відповів художній керівник "Гомону".

Ба більше, за словами Вадима, колектив не відчув різниці між виступами в Україні та за кордоном, тому що "людям хочеться чогось українського, тому вони йдуть за тим, щоб отримати ці емоції, а ми (ред. – хор "Гомін") працюємо над тим, щоб це їм дати".

Донедавна хор "Гомін" мав великий тур містами України. Виявилось, що найбільше Вадиму Яценку запам'ятався виступ у Полтаві.

На жаль, ми не доїхали до Харкова, а нас там дуже чекали. Але через сусідство цих двох областей багато людей з Харкова спеціально приїхали на концерт… Коли мова йде про міста, які ближчі до Сходу та лінії фронту, то все більш щемливо відчувається,

– поділився заслужений артист України.

Диригент хору також пригадав концерти в Одесі, де один із виступів завершувався у бомбосховищі. Тоді близько 700-800 людей прийшли ховатись від російських ракет і дронів, і хоч у приміщенні було дуже спекотно, "Гомін" продовжив свій виступ. У цей момент, як каже Вадим, відчувалось певне об'єднання з публікою.

На закінчення розмови Вадим Яценко подякував кожному шанувальнику хору "Гомін", адже це величезна кількість людей, яка приходить на концерти.

Ми будемо з усіх сил старатись далі працювати, щоб це все не стало просто яскравим вибухом, а було сталою традицією,

– підсумував артист.

Попереду на колектив чекає ще багато європейських міст, а вже у грудні "Гомін" вирушить з концертами містами України з різдвяною програмою.