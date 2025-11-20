Щоб вразити європейську публіку, виконавці заспівали "Щедрик" Миколи Леонтовича та "Молитву за Україну". Виявилось, що за цим вибором ховається важлива історія, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку колективу.

Також читайте На тлі чуток про батька-корупціонера: відома співачка знялася із номінацій музичних премій

У дописі йдеться, що у 1919 році у Парижі Українська республіканська капела Олександра Кошиця у залі "Salle Gaveau", де днями виступив і хор "Гомін", заспівала "Щедрик" і "Молитву за Україну".

Це – культурна дипломатія у найсильнішому її вимірі: поки вдома точилася боротьба за існування УНР, український голос відкривав світові Україну,

– підкреслюють автори.

З того часу пройшло понад 100 років. І вже у 2025 році "Гомін" виконав твори з репертуару Української республіканської капели у тому самому залі, повторивши історію.

Хор "Гомін" виступив у Парижі: дивіться відео онлайн

Часи змінилися, виклики змінилися, але місія лишилася тією самою: нести світло, гідність і правду про Україну через музику,

– підсумувала команда.

Під час виконання духовного гімну України люди у залі підвелись, деякі з них були одягнуті у вишиванки, що стало символічним моментом. У центрі Європи знову пролунав український голос.

Нагадаємо, що вночі, 19 листопада, російська ракета влучила в житлові будинки у Тернополі. На жаль, десятки людей загинули та постраждали. "Гомін" спільно з онлайн-сервісом продажу квитків TEATR.org.ua вирішили передати 1 мільйон гривень на допомогу жертвам трагедії.

Головне про виступи хору "Гомін" за кордоном