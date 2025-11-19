На тлі цього інциденту артистка тимчасово припиняє публічні комунікації й знімає свою кандидатуру з усіх номінацій. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку GRISANA.
Не пропустіть З'явилися нові деталі про стан 66-річного Степана Гіги, якому зробили екстрену операцію
Артистка, зокрема, не братиме участі у музичних преміях MUZVAR та Megogo. Вона заявила, що робить це з поваги до партнерів та колег.
Ми з моєю внутрішньою командою прийняли рішення припинити на якийсь час поточні комунікації й знятися з номінацій. Щоб випадково не нашкодити репутаційно їх роботі,
– написала GRISANA.
GRISANA тимчасово припиняє публічні комунікації й знімає свою кандидатуру з усіх номінацій / Скриншот з інстаграм-сторіс
У телеграм-каналі MUZVAR вже підтвердили, що GRISANA виключили з переліку номінантів.
GRISANA не братиме участь в премії MUZVAR / Скриншот з телеграму
Що відомо про скандал з GRISANA?
Напередодні на анонімній сторінці в інстаграмі з'явився допис, у якому стверджувалося, що батько співачки Дмитро Олександрович Грицун нібито може бути пов'язаний із незаконною діяльністю та мав проблеми із законом.
Автор допису заявив, що батькові GRISANA нібито оголошували підозру влітку цього року. Щоправда, в офіційному повідомленні Офісу генерального прокурора не називали жодних прізвищ – там лише зазначалося, що підозру отримав адвокат з Дніпра, який представляв особу з кримінальними зв'язками, а також що підозру оголосили його сину.
Окрім того, у дописі також згадували готель "Крокус" у Павлограді, співвласницею якого вказана Грицун Анастасія Дмитрівна, яка проживає у Дніпрі. За словами аноніма, готель міг дістатися власникам через погрози, підкупи та побиття. Торгова марка GRISANA зареєстрована на ту ж особу з тим же місцем прописки, що й співвласниця готелю.
Після хвилі хейту GRISANA зробила власну заяву, у якій стверджує, що поширена інформація є спотвореною, перебільшеною та такою, що створює хибне уявлення про неї.
Вона зазначила, що відповідає лише за свої вчинки й запевнила, що ні вона, ні її сім'я ніколи не володіли готелем, про який писали в мережі.
GRISANA також уточнила, що з самого початку запуску проєкту має двох партнерів, не пов'язаних з її родиною. Частину заробленого вони реінвестують у подальший розвиток. Щоправда, шанувальники у коментарях не повірили в слова співачки, бо вона не навела доказів, які б спростовували інформацію від аноніма.